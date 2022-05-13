Xíu mại bọc trứng cút xốt cà - Đổi món cho trẻ dễ ăn, ăn nhiều hơn!

Xíu mại viên tự làm tại nhà, xốt cà chua chua dễ ăn

XÍU MẠI BỌC TRỨNG CÚT

Nguyên liệu:

300gr thịt heo băm

200gr thịt bò băm

30 quả trứng cút

2 trái cà chua

2 muỗng xốt cà chua cô đặc Paste

1 nhánh rosemary

3gr bơ lạt

Tương ớt

5-6 tép tỏi, hành tím

Hành lá, ngò

Bột chiên giòn

Gia vị: tiêu, hạt nêm, đường, nước mắm, muối, bột tỏi

Cách làm:

Sơ chế:

- Trứng cút luộc, ngâm nước lạnh, lột vỏ.

- Cho 2 loại thịt băm vào tô, cắt nhỏ 2 củ hành tím, 1/2 muỗng cafe tiêu, 1 muỗng cafe hạt nêm, 1/2 muỗng cafe muối, 1 muỗng canh bột chiên giòn, 1/2 muỗng cafe bột tỏi. Dùng bao tay trộn đều.

- Ngắt thịt từng viên nhỏ, dàn dẹt ra lòng bàn tay, cho trứng cút vào viên lại.

LƯU Ý: Không bọc thịt quá dày, khi viên xong nhớ nén chặt, ném viên thịt giữa 2 lòng bàn tay cho thịt được chắc hơn.

- Cắt hạt lựu 2 trái cà chua.

- Rửa hành lá, ngò, rosemary

Chế biến:

- Cho dầu vào chảo đun nóng, xếp thịt viên vào chiên sơ, đảo đều đến khi vàng các mặt. Gắp thịt viên ra.

- Thêm 1 xíu dầu ăn vào chảo, phi thơm tỏi băm, cho cà chua đã cắt hạt lựu vào đảo đều, cho 2 muỗng canh cà chua cô đặc, tương ớt tùy ý. Đảo đều, đun sệt sệt

- Tiếp tục nêm đường, 1/2 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng cafe hạt nêm, 1/2 muỗng cafe tiêu xay, 3 muỗng canh nước. Nêm nếm tuỳ khẩu vị gia đình.

- Cho thịt viên, trứng cút, 1 nhánh rosemary, 3gr bơ lạt, hành lá, ngò, vào nấu đến khi nước xốt cà chua sệt lại.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đào Lan Phương

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xiu-mai-boc-trung-cut-xot-ca-doi-mon-cho-tre-de-an-an-nhieu-hon-468228.html