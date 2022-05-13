Xíu mại bọc trứng cút xốt cà - Đổi món cho trẻ dễ ăn, ăn nhiều hơn!

Món ngon mỗi ngày 13/05/2022 18:21

Xíu mại viên tự làm tại nhà, xốt cà chua chua dễ ăn

XÍU MẠI BỌC TRỨNG CÚT

Xíu mại bọc trứng cút xốt cà - Đổi món cho trẻ dễ ăn, ăn nhiều hơn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr thịt heo băm
  • 200gr thịt bò băm
  • 30 quả trứng cút
  • 2 trái cà chua
  • 2 muỗng xốt cà chua cô đặc Paste
  • 1 nhánh rosemary
  • 3gr bơ lạt
  • Tương ớt
  • 5-6 tép tỏi, hành tím
  • Hành lá, ngò
  • Bột chiên giòn 
  • Gia vị: tiêu, hạt nêm, đường, nước mắm, muối, bột tỏi

Cách làm:

  • Sơ chế:

- Trứng cút luộc, ngâm nước lạnh, lột vỏ.

- Cho 2 loại thịt băm vào tô, cắt nhỏ 2 củ hành tím, 1/2 muỗng cafe tiêu, 1 muỗng cafe hạt nêm, 1/2 muỗng cafe muối, 1 muỗng canh bột chiên giòn, 1/2 muỗng cafe bột tỏi. Dùng bao tay trộn đều.

- Ngắt thịt từng viên nhỏ, dàn dẹt ra lòng bàn tay, cho trứng cút vào viên lại.

  • LƯU Ý: Không bọc thịt quá dày, khi viên xong nhớ nén chặt, ném viên thịt giữa 2 lòng bàn tay cho thịt được chắc hơn.

- Cắt hạt lựu 2 trái cà chua.

- Rửa hành lá, ngò, rosemary

  • Chế biến:

- Cho dầu vào chảo đun nóng, xếp thịt viên vào chiên sơ, đảo đều đến khi vàng các mặt. Gắp thịt viên ra.

 

Xíu mại bọc trứng cút xốt cà - Đổi món cho trẻ dễ ăn, ăn nhiều hơn! - Ảnh 2

 

- Thêm 1 xíu dầu ăn vào chảo, phi thơm tỏi băm, cho cà chua đã cắt hạt lựu vào đảo đều, cho 2 muỗng canh cà chua cô đặc, tương ớt tùy ý. Đảo đều, đun sệt sệt

- Tiếp tục nêm đường, 1/2 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng cafe hạt nêm, 1/2 muỗng cafe tiêu xay, 3 muỗng canh nước. Nêm nếm tuỳ khẩu vị gia đình.

- Cho thịt viên, trứng cút, 1 nhánh rosemary, 3gr bơ lạt, hành lá, ngò, vào nấu đến khi nước xốt cà chua sệt lại.

Xíu mại bọc trứng cút xốt cà - Đổi món cho trẻ dễ ăn, ăn nhiều hơn! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Đào Lan Phương

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