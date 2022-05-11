Thèm một nồi bún Thái chay thanh đạm - Ăn vào thời tiết mát mẻ thích mê!

300gr nấm bào ngư

6 miếng đậu hũ chiên

100gr tàu hủ ki

2 củ cà rốt

2 trái cà chua

1/4 trái thơm

Lá chanh, sả, sa tế chay, ngò rí

Gia vị: hạt nêm chay, muối, đường, me

Giá, kèo nèo, rau cần nước, rau muống chẻ

Cách làm:

Nấu nước dùng:

- Củ đậu mài nhuyễn. Boaro cắt khúc.

- Cho nước vào nồi nấu củ đậu boaro đến khi sôi lăn tăn thì cho rễ ngò vào, nấu thêm 15 phút thì tắt bếp.

- Lọc xác qua rây. Đổ thêm nước dừa tươi vào nước dùng rồi nấu các món nước. Nêm thêm muối. Có thể nấu nhiều rồi phân ra để ngăn đông.

Nấu nước - topping ăn bún thái:

- Chiên vàng đậu hũ. Các loại nấm ngâm muối rửa sạch. Tàu hủ ki cắt khúc.

- Thơm cắt miếng, cà chua cắt làm 4. Me ngâm nước sôi lọc lấy nước bỏ cặn. Lá chanh non vò dập, sả đập dập. Cà rốt tỉa hoa cắt khúc.

- Dầu nóng cho sả vào, tiếp cho lá chanh. Lá chanh ra mùi thơm thì cho cà chua, thơm, cà rốt vào, thêm 1 muỗng cafe sa tế chay, 1/2 muỗng cafe hạt nêm, 1/2 muỗng cafe muối. Đảo sơ, trút nước me vào sau đó trút tất cả qua nồi nước dùng

- Nước dùng nêm lại vừa ăn với muối, hạt nêm, chưa chua thì vắt thêm chanh.

- Xào các loại nấm, tàu hủ ki với sa tế chay, hạt nêm, muối. Trút sang nồi nước dùng, nêm lại khẩu vị

Muối ớt xanh:

- Nguyên liệu: 1 muỗng cafe muối hạt, 1/3 muỗng cafe đường, 1/3 muỗng cafe sữa đặc, 1/2 muỗng canh bột ngọt, 3 lá chanh non, 2 trái ớt xanh, 8 trái ớt xiêm, 1 lát chanh nhỏ

- Cho tất cả nguyên liệu vào cối trừ sữa đặc, giã nhuyễn. Tiếp cho sữa đặc vào trộn đều, vắt chanh và nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoang Yen Nguyen