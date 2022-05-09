Mâm bánh hỏi thịt nướng thơm phức - Tràn ngập topping nhìn là thèm ngay!

Thịt nướng ướp vừa vị, bánh hỏi mềm mướt, cuốn rau sống. Ăn ngập topping đã thèm
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Bánh hỏi thịt nướng
Nguyên liệu:
- 1kg thịt
- 20gr hạt nêm
- 50gr dầu hào
- 50gr đường
- 50gr mật ong
- 60ml dầu ăn
- 50gr hành tím + tỏi xay
- 3-4 giọt dầu mè
Cách làm:
- Làm nước mắm:
- 1 muỗng canh nước mắm ngon
- 1 muỗng canh đường
- 1/2 muỗng canh nước cốt chanh
- 4 muỗng canh nước lọc
- 3-4 tép tỏi, 1-2 trái ớt băm nhỏ
- Thịt ướp 2-3 tiếng cho thấm vị
- Nướng thịt với nồi chiên không dầu khoảng 20-30 phút
- Phần nước xốt còn lại cho lên bếp đun liu riu cho sệt
- Thịt sau khi nướng xong thì chan nước xốt lên, xắt miếng vừa ăn nếu thích
- Hành lá xắt nhỏ, bắt chảo dầu nóng phi mỡ hành
- Trang trí bánh hỏi ra dĩa sau đó chan mỡ hành và hành phi lên.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hoàng Quỳnh Loan