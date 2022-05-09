Mâm bánh hỏi thịt nướng thơm phức - Tràn ngập topping nhìn là thèm ngay!

Thịt nướng ướp vừa vị, bánh hỏi mềm mướt, cuốn rau sống. Ăn ngập topping đã thèm

Bánh hỏi thịt nướng

Nguyên liệu:

1kg thịt

20gr hạt nêm

50gr dầu hào

50gr đường

50gr mật ong

60ml dầu ăn

50gr hành tím + tỏi xay

3-4 giọt dầu mè

Cách làm:

- Làm nước mắm:



1 muỗng canh nước mắm ngon

1 muỗng canh đường

1/2 muỗng canh nước cốt chanh

4 muỗng canh nước lọc

3-4 tép tỏi, 1-2 trái ớt băm nhỏ

- Thịt ướp 2-3 tiếng cho thấm vị

- Nướng thịt với nồi chiên không dầu khoảng 20-30 phút

- Phần nước xốt còn lại cho lên bếp đun liu riu cho sệt

- Thịt sau khi nướng xong thì chan nước xốt lên, xắt miếng vừa ăn nếu thích

- Hành lá xắt nhỏ, bắt chảo dầu nóng phi mỡ hành

- Trang trí bánh hỏi ra dĩa sau đó chan mỡ hành và hành phi lên.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoàng Quỳnh Loan

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mam-banh-hoi-thit-nuong-thom-phuc-tran-ngap-topping-nhin-la-them-ngay-466945.html