Ba chỉ lắc sả tắc hòa quyện vị chua ngọt 'đưa cơm' khó cưỡng!

Thịt ba chỉ giòn, béo ngậy lẫn mỡ, lắc cùng tắc chua ngọt ăn siêu thích

BA CHỈ LẮC SẢ TẮC

Nguyên liệu:

Thịt ba chỉ

3 củ sả, 5 lá chanh, 1-2 trái ớt, 3-4 trái tắc

Gia vị: nước mắm, bột canh, đường, tỏi

Cách làm:

- Thịt ba chỉ xát muối, rửa sạch để ráo nước.

- Sả bào mỏng, tắc thái lát, lá chanh thái sợi, ớt cắt lát mỏng, tỏi băm nhỏ.

- Cho thịt vào nồi chiên không dầu và set 200 độ trong 25 phút, lật giữa thời gian cho thịt vàng đều.

- Thái thịt mỏng vừa ăn.

- Cho 2 muỗng nước mắm, 1 ít bột canh, 2 muỗng đường, 1 muỗng nước cốt tắc vào thịt đã thái.

- Tiếp đến cho lần lượt sả, tắc, lá chanh, ớt đã thái vào.

- Trộn đều thịt lên để 15 phút cho ngấm đều gia vị.

- Có thể ăn kèm với rau thơm húng bạc hà siêu ngon.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hòa Bùi

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