Ba chỉ lắc sả tắc hòa quyện vị chua ngọt 'đưa cơm' khó cưỡng!

Thịt ba chỉ giòn, béo ngậy lẫn mỡ, lắc cùng tắc chua ngọt ăn siêu thích
- Gà lên mâm siêu ngon - Nhìn là thèm ngay!
- Lẩu cháo lòng ngày mưa tí tách - Làm một chén ấm bụng thôi!
BA CHỈ LẮC SẢ TẮC
Nguyên liệu:
- Thịt ba chỉ
- 3 củ sả, 5 lá chanh, 1-2 trái ớt, 3-4 trái tắc
- Gia vị: nước mắm, bột canh, đường, tỏi
Cách làm:
- Thịt ba chỉ xát muối, rửa sạch để ráo nước.
- Sả bào mỏng, tắc thái lát, lá chanh thái sợi, ớt cắt lát mỏng, tỏi băm nhỏ.
- Cho thịt vào nồi chiên không dầu và set 200 độ trong 25 phút, lật giữa thời gian cho thịt vàng đều.
- Thái thịt mỏng vừa ăn.
- Cho 2 muỗng nước mắm, 1 ít bột canh, 2 muỗng đường, 1 muỗng nước cốt tắc vào thịt đã thái.
- Tiếp đến cho lần lượt sả, tắc, lá chanh, ớt đã thái vào.
- Trộn đều thịt lên để 15 phút cho ngấm đều gia vị.
- Có thể ăn kèm với rau thơm húng bạc hà siêu ngon.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hòa Bùi