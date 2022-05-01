Lẩu cháo lòng ngày mưa tí tách - Làm một chén ấm bụng thôi!

Làm một nồi cháo lòng heo siêu chất lượng, nồi cháo sôi, chấm quẩy ăn siêu cuốn

LẨU CHÁO LÒNG

Nguyên liệu:

Chuẩn bị các loại: dồi, tràng, dạ dày, lòng non, cuống họng, thịt dải, gan...

dồi, tràng, dạ dày, lòng non, cuống họng, thịt dải, gan... Tiết, nước luộc tiết

Rau ăn kèm: hành lá, mùi tàu, giá, tía tô, ngổ

hành lá, mùi tàu, giá, tía tô, ngổ Quẩy giòn, bún

1 nồi cháo trắng

Hành tím, tỏi, ớt, hạt tiêu

Cách làm:



- Chuẩn bị một nồi đế dày chút, để quá trình ăn/nhúng cháo không bị lắng đáy nồi và có mùi khê

- Cho cháo vào kèm nước luộc lòng và ít tiết luộc. Nêm gia vị vừa ăn.

- Phần nước luộc và tiết còn lại nấu nóng rồi thêm chút hành lá, mùi tàu nếu thích

- Quẩy bẻ nhỏ vừa ăn

- Sơ chế rau, giá, rửa sạch và để ráo nước

- Thái lòng và bày ra mẹt/đĩa

Pha nước chấm:

- Thái mỏng hành tím, tỏi ớt, thêm nước mắm vào

- Cắt thêm 1 ít hành lá, tía tô để rắc lên ăn kèm

- Cuối cùng bật bếp, nhúng lòng, múc cháo, thêm hạt tiêu, thêm tỏi hành, quẩy nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Châu Ngọc

Phở bò xốt vang tuyệt hảo cho bữa sáng! Thịt dẻ sườn bò mềm ngọt, hòa cùng vị rượu chát nhẹ siêu thơm ngon, ăn sáng thật tuyệt vời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lau-chao-long-ngay-mua-ti-tach-lam-mot-chen-am-bung-thoi-465444.html