Lẩu cháo lòng ngày mưa tí tách - Làm một chén ấm bụng thôi!

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LẨU CHÁO LÒNG
Nguyên liệu:
- Chuẩn bị các loại: dồi, tràng, dạ dày, lòng non, cuống họng, thịt dải, gan...
- Tiết, nước luộc tiết
- Rau ăn kèm: hành lá, mùi tàu, giá, tía tô, ngổ
- Quẩy giòn, bún
- 1 nồi cháo trắng
- Hành tím, tỏi, ớt, hạt tiêu
Cách làm:
- Chuẩn bị một nồi đế dày chút, để quá trình ăn/nhúng cháo không bị lắng đáy nồi và có mùi khê
- Cho cháo vào kèm nước luộc lòng và ít tiết luộc. Nêm gia vị vừa ăn.
- Phần nước luộc và tiết còn lại nấu nóng rồi thêm chút hành lá, mùi tàu nếu thích
- Quẩy bẻ nhỏ vừa ăn
- Sơ chế rau, giá, rửa sạch và để ráo nước
- Thái lòng và bày ra mẹt/đĩa
- Pha nước chấm:
- Thái mỏng hành tím, tỏi ớt, thêm nước mắm vào
- Cắt thêm 1 ít hành lá, tía tô để rắc lên ăn kèm
- Cuối cùng bật bếp, nhúng lòng, múc cháo, thêm hạt tiêu, thêm tỏi hành, quẩy nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Châu Ngọc