Lẩu cháo lòng ngày mưa tí tách - Làm một chén ấm bụng thôi!

Món ngon mỗi ngày 01/05/2022 20:08

Làm một nồi cháo lòng heo siêu chất lượng, nồi cháo sôi, chấm quẩy ăn siêu cuốn

LẨU CHÁO LÒNG

Lẩu cháo lòng ngày mưa tí tách - Làm một chén ấm bụng thôi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Chuẩn bị các loại: dồi, tràng, dạ dày, lòng non, cuống họng, thịt dải, gan...
  • Tiết, nước luộc tiết
  • Rau ăn kèm: hành lá, mùi tàu, giá, tía tô, ngổ 
  • Quẩy giòn, bún 
  • 1 nồi cháo trắng
  • Hành tím, tỏi, ớt, hạt tiêu

Cách làm:

- Chuẩn bị một nồi đế dày chút, để quá trình ăn/nhúng cháo không bị lắng đáy nồi và có mùi khê

- Cho cháo vào kèm nước luộc lòng và ít tiết luộc. Nêm gia vị vừa ăn.

- Phần nước luộc và tiết còn lại nấu nóng rồi thêm chút hành lá, mùi tàu nếu thích

- Quẩy bẻ nhỏ vừa ăn

- Sơ chế rau, giá, rửa sạch và để ráo nước

- Thái lòng và bày ra mẹt/đĩa

 

Lẩu cháo lòng ngày mưa tí tách - Làm một chén ấm bụng thôi! - Ảnh 2

  • Pha nước chấm: 

- Thái mỏng hành tím, tỏi ớt, thêm nước mắm vào

- Cắt thêm 1 ít hành lá, tía tô để rắc lên ăn kèm

- Cuối cùng bật bếp, nhúng lòng, múc cháo, thêm hạt tiêu, thêm tỏi hành, quẩy nếu thích

 

Lẩu cháo lòng ngày mưa tí tách - Làm một chén ấm bụng thôi! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Châu Ngọc

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