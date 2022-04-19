Cơm cuộn rong biển cho những ngày công việc hối hả!

Món ngon mỗi ngày 19/04/2022 11:35

Cơm cuộn dễ làm, vừa gọn và siêu dinh dưỡng.

CƠM CUỘN RONG BIỂN

Cơm cuộn rong biển cho những ngày công việc hối hả! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Lá rong biển khô
  • Cơm dẻo
  • Rau chân vịt/ rau cải/ đậu que/ dưa leo
  • Cà rốt/ củ cải muối/ kimchi
  • Thịt bò/ trứng/ thanh cua/ xúc xích/ cá ngừ,...

Cách làm:

- Sau khi nấu cơm xong, trộn đều với 1 chút muối và dầu mè, để nguội

- Thịt bò ướp với tiêu, tỏi băm, muối. Xào vừa chín tới thì tắt bếp, cho ra đĩa

- Rau xào với tỏi, muối, dầu mè

- Cà rốt cắt sợi, luộc sơ và để ráo

- Trứng đánh tan, chiên vàng và thái sợi

- Đặt lá rong biển lên tấm thớt, dàn một ít cơm đã trộn dầu mè, thêm các nguyên liệu và cuốn chặt tay

- Cắt khoanh vừa ăn, trình bày ra đĩa và thưởng thức 

 

Cơm cuộn rong biển cho những ngày công việc hối hả! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Thảo Nguyên

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