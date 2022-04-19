Cơm cuộn rong biển cho những ngày công việc hối hả!

Cơm cuộn dễ làm, vừa gọn và siêu dinh dưỡng.
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CƠM CUỘN RONG BIỂN
Nguyên liệu:
- Lá rong biển khô
- Cơm dẻo
- Rau chân vịt/ rau cải/ đậu que/ dưa leo
- Cà rốt/ củ cải muối/ kimchi
- Thịt bò/ trứng/ thanh cua/ xúc xích/ cá ngừ,...
Cách làm:
- Sau khi nấu cơm xong, trộn đều với 1 chút muối và dầu mè, để nguội
- Thịt bò ướp với tiêu, tỏi băm, muối. Xào vừa chín tới thì tắt bếp, cho ra đĩa
- Rau xào với tỏi, muối, dầu mè
- Cà rốt cắt sợi, luộc sơ và để ráo
- Trứng đánh tan, chiên vàng và thái sợi
- Đặt lá rong biển lên tấm thớt, dàn một ít cơm đã trộn dầu mè, thêm các nguyên liệu và cuốn chặt tay
- Cắt khoanh vừa ăn, trình bày ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thảo Nguyên