Cơm cuộn rong biển cho những ngày công việc hối hả!

Cơm cuộn dễ làm, vừa gọn và siêu dinh dưỡng.

CƠM CUỘN RONG BIỂN

Nguyên liệu:

Lá rong biển khô

Cơm dẻo

Rau chân vịt/ rau cải/ đậu que/ dưa leo

Cà rốt/ củ cải muối/ kimchi

Thịt bò/ trứng/ thanh cua/ xúc xích/ cá ngừ,...

Cách làm:



- Sau khi nấu cơm xong, trộn đều với 1 chút muối và dầu mè, để nguội

- Thịt bò ướp với tiêu, tỏi băm, muối. Xào vừa chín tới thì tắt bếp, cho ra đĩa

- Rau xào với tỏi, muối, dầu mè

- Cà rốt cắt sợi, luộc sơ và để ráo

- Trứng đánh tan, chiên vàng và thái sợi

- Đặt lá rong biển lên tấm thớt, dàn một ít cơm đã trộn dầu mè, thêm các nguyên liệu và cuốn chặt tay

- Cắt khoanh vừa ăn, trình bày ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thảo Nguyên

Bún chay thanh đạm, đổi khẩu vị cho bữa ăn thêm ngon miệng! Làm bún xào với nhiều rau củ quả, giòn ngon, không ngấy dầu cho cả nhà thưởng thức nha.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/com-cuon-rong-bien-cho-nhung-ngay-cong-viec-hoi-ha-463078.html