Trứng hấp kiểu Nhật núng nính - Ăn vào tan ngay trong miệng!

Làm trứng hấp đơn giản, thanh thanh và siêu mềm, ăn thích mê
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CHAWANMUSHI TRỨNG HẤP CHÉN NHẬT BẢN
Nguyên liệu:
- 4 quả trứng gà
- 400ml nước
- 40ml shirodashi
- 5 con tôm
- Nấm
- Rau mùi
Cách làm:
- Trứng cho vào tô, đánh cho lòng đỏ lòng trắng hoà tan. Cho lần lượt nước, nước nêm shirodashi vào khuấy đều tan.
- Cho hỗn hợp trứng qua rây để lọc cho trứng mịn hơn
- Rau, nấm, thịt, tôm cắt nhỏ. Cho vào chén mỗi thứ một ít.
- Cho hỗn hợp trứng vào chén, đậy nắp kín.
- Bắt lên bếp nồi/ chảo nước nấu sôi. Tắt bếp cho chén trứng đậy nắp vào. Mặt nước đầy lên 1/2 chén trứng. Đậy nắp nồi.
- Hấp trứng khoảng 7~10 phút với lửa nhỏ nhất.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado