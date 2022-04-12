Trứng hấp kiểu Nhật núng nính - Ăn vào tan ngay trong miệng!

Món ngon mỗi ngày 12/04/2022 18:33

Làm trứng hấp đơn giản, thanh thanh và siêu mềm, ăn thích mê

CHAWANMUSHI TRỨNG HẤP CHÉN NHẬT BẢN

Trứng hấp kiểu Nhật núng nính - Ăn vào tan ngay trong miệng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 4 quả trứng gà
  • 400ml nước 
  • 40ml shirodashi
  • 5 con tôm
  • Nấm
  • Rau mùi

Cách làm:

- Trứng cho vào tô, đánh cho lòng đỏ lòng trắng hoà tan. Cho lần lượt nước, nước nêm shirodashi vào khuấy đều tan.

- Cho hỗn hợp trứng qua rây để lọc cho trứng mịn hơn

- Rau, nấm, thịt, tôm cắt nhỏ. Cho vào chén mỗi thứ một ít.

- Cho hỗn hợp trứng vào chén, đậy nắp kín.

 

Trứng hấp kiểu Nhật núng nính - Ăn vào tan ngay trong miệng! - Ảnh 2

 

- Bắt lên bếp nồi/ chảo nước nấu sôi. Tắt bếp cho chén trứng đậy nắp vào. Mặt nước đầy lên 1/2 chén trứng. Đậy nắp nồi.

 

Trứng hấp kiểu Nhật núng nính - Ăn vào tan ngay trong miệng! - Ảnh 3 

 

- Hấp trứng khoảng 7~10 phút với lửa nhỏ nhất.

 

 

Trứng hấp kiểu Nhật núng nính - Ăn vào tan ngay trong miệng! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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