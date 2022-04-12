Trứng hấp kiểu Nhật núng nính - Ăn vào tan ngay trong miệng!

Làm trứng hấp đơn giản, thanh thanh và siêu mềm, ăn thích mê

CHAWANMUSHI TRỨNG HẤP CHÉN NHẬT BẢN

Nguyên liệu:

4 quả trứng gà

400ml nước

40ml shirodashi

5 con tôm

Nấm

Rau mùi

Cách làm:



- Trứng cho vào tô, đánh cho lòng đỏ lòng trắng hoà tan. Cho lần lượt nước, nước nêm shirodashi vào khuấy đều tan.

- Cho hỗn hợp trứng qua rây để lọc cho trứng mịn hơn

- Rau, nấm, thịt, tôm cắt nhỏ. Cho vào chén mỗi thứ một ít.

- Cho hỗn hợp trứng vào chén, đậy nắp kín.

- Bắt lên bếp nồi/ chảo nước nấu sôi. Tắt bếp cho chén trứng đậy nắp vào. Mặt nước đầy lên 1/2 chén trứng. Đậy nắp nồi.

- Hấp trứng khoảng 7~10 phút với lửa nhỏ nhất.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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