Bún bò Huế full toping siêu chất lượng tại nhà - VỪa ngon vừa sạch

Món ngon mỗi ngày 10/04/2022 09:23

Nấu nồi bún bò siêu to, siêu chất lượng, thịt mềm vừa đủ. Nước lèo đậm đà, thơm nức mũi mùi sả cây

BÚN BÒ HUẾ HOMEMADE

Bún bò Huế full toping siêu chất lượng tại nhà - VỪa ngon vừa sạch - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Bắp bò, đuôi bò 
  • Sả cây, gừng, ớt
  • Mắm ruốc Huế
  • Thơm 
  • Hành tây
  • Ớt sate, dầu điều
  • Bún tươi 
  • Rau sống

Cách làm:

- Các loại thịt rửa sạch, ngâm nước muối 5 phút. Xong cho vào nồi nước sôi, bỏ vào 2 muỗng muối + tí gừng đập dập, đun sôi 5 phút cho nó ra bọt dơ.

- Vớt thịt ra và ngâm vào 1 thau nước lạnh.

- Lấy phần thịt đã ngâm lạnh cho vào nồi áp suất, cho vào 2 muỗng hạt nêm, đầy nồi áp suất ninh 20 phút.

- Rửa sạch các loại rau sống ăn kèm, bổ đôi hành tây: 1 nửa cắt hình múi cau, 1 nửa bào mỏng trộn với hành lá cắt nhỏ 

- Cắt thơm, đập thêm tí gừng, đập dập sả

- Sau khi nồi thịt đã ninh xong 20 phút, cho vào cùng với nồi đựng sả đập dập + thơm + hành tây + gừng + lượng nước dùng cho 4 tô bún

- Vớt phần bắp bò ra, chừa lại phần đuôi/ xương

- Nêm vào nồi nước dùng theo tỉ lệ muỗng cà phê: 3 muỗng hạt nêm knor + 3 muỗng đường phèn, 3 muỗng nước mắm + ớt sate + 5 muỗng mắm ruốc huế + 4 viên nêm bún bò Huế + màu điều đã được rang

- Ninh nồi nước dùng trong 10 phút. 

- Bún mua về nhớ trụng nước sôi cho sạch.

- Múc ra tô, thêm rau sống và thưởng thức

 

Bún bò Huế full toping siêu chất lượng tại nhà - VỪa ngon vừa sạch - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Trần Nguyễn Quỳnh My

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