Bún bò Huế full toping siêu chất lượng tại nhà - VỪa ngon vừa sạch

Nấu nồi bún bò siêu to, siêu chất lượng, thịt mềm vừa đủ. Nước lèo đậm đà, thơm nức mũi mùi sả cây
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BÚN BÒ HUẾ HOMEMADE
Nguyên liệu:
- Bắp bò, đuôi bò
- Sả cây, gừng, ớt
- Mắm ruốc Huế
- Thơm
- Hành tây
- Ớt sate, dầu điều
- Bún tươi
- Rau sống
Cách làm:
- Các loại thịt rửa sạch, ngâm nước muối 5 phút. Xong cho vào nồi nước sôi, bỏ vào 2 muỗng muối + tí gừng đập dập, đun sôi 5 phút cho nó ra bọt dơ.
- Vớt thịt ra và ngâm vào 1 thau nước lạnh.
- Lấy phần thịt đã ngâm lạnh cho vào nồi áp suất, cho vào 2 muỗng hạt nêm, đầy nồi áp suất ninh 20 phút.
- Rửa sạch các loại rau sống ăn kèm, bổ đôi hành tây: 1 nửa cắt hình múi cau, 1 nửa bào mỏng trộn với hành lá cắt nhỏ
- Cắt thơm, đập thêm tí gừng, đập dập sả
- Sau khi nồi thịt đã ninh xong 20 phút, cho vào cùng với nồi đựng sả đập dập + thơm + hành tây + gừng + lượng nước dùng cho 4 tô bún
- Vớt phần bắp bò ra, chừa lại phần đuôi/ xương
- Nêm vào nồi nước dùng theo tỉ lệ muỗng cà phê: 3 muỗng hạt nêm knor + 3 muỗng đường phèn, 3 muỗng nước mắm + ớt sate + 5 muỗng mắm ruốc huế + 4 viên nêm bún bò Huế + màu điều đã được rang
- Ninh nồi nước dùng trong 10 phút.
- Bún mua về nhớ trụng nước sôi cho sạch.
- Múc ra tô, thêm rau sống và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trần Nguyễn Quỳnh My