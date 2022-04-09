Chiêu đãi Bánh hỏi heo quay cho gia đình - Món ngon cho bữa ăn thêm phong phú!

Bánh hỏi mềm mướt, ăn kèm heo quay tự làm giòn rụm đậm đà

Bánh hỏi Heo quay

Nguyên liệu:

Thịt 3 chỉ

Bánh hỏi

Rau tùy thích

Hành, tỏi, gừng, gia vị, ngũ vị hương

Cách làm:

- Thịt rửa sạch với nước muối loãng.

- Luộc qua thịt với gia vị, ngũ vị hương, 1 nhánh gừng đập dập, đầu hành/ hành tây

- Thịt sôi khoảng 5 phút thì mang ra rửa sạch. Lấy giấy thấm khô nước. Dùng dao gạch các đường ngang, xéo, dọc... trên mặt bì.

- Trộn gia vị với ngũ vị hương theo tỉ lệ 1:1, sau đó ướp và thoa đều miếng thịt để nghỉ ít nhất 1 tiếng hoặc qua đêm cho thịt thấm

- Trước khi nướng thì lau khô phần bì heo

- Làm nóng lò nước trước khi nướng khoảng 10 phút

- Nướng thịt với 220 độ c trong 50 phút

- Sau đó 10 phút cuối tăng 250 độ cho bì nổ giòn.

- Bánh hỏi khô luộc vừa đủ, sau đó rửa sạch với nước lạnh

- Xếp bánh hỏi ra đĩa, thêm mỡ hành lên mặt bánh nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Phương Liên Nguyễn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-dai-banh-hoi-heo-quay-cho-gia-dinh-mon-ngon-cho-bua-an-them-phong-phu-461167.html