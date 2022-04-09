Chiêu đãi Bánh hỏi heo quay cho gia đình - Món ngon cho bữa ăn thêm phong phú!

Bánh hỏi mềm mướt, ăn kèm heo quay tự làm giòn rụm đậm đà
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Bánh hỏi Heo quay
Nguyên liệu:
- Thịt 3 chỉ
- Bánh hỏi
- Rau tùy thích
- Hành, tỏi, gừng, gia vị, ngũ vị hương
Cách làm:
- Thịt rửa sạch với nước muối loãng.
- Luộc qua thịt với gia vị, ngũ vị hương, 1 nhánh gừng đập dập, đầu hành/ hành tây
- Thịt sôi khoảng 5 phút thì mang ra rửa sạch. Lấy giấy thấm khô nước. Dùng dao gạch các đường ngang, xéo, dọc... trên mặt bì.
- Trộn gia vị với ngũ vị hương theo tỉ lệ 1:1, sau đó ướp và thoa đều miếng thịt để nghỉ ít nhất 1 tiếng hoặc qua đêm cho thịt thấm
- Trước khi nướng thì lau khô phần bì heo
- Làm nóng lò nước trước khi nướng khoảng 10 phút
- Nướng thịt với 220 độ c trong 50 phút
- Sau đó 10 phút cuối tăng 250 độ cho bì nổ giòn.
- Bánh hỏi khô luộc vừa đủ, sau đó rửa sạch với nước lạnh
- Xếp bánh hỏi ra đĩa, thêm mỡ hành lên mặt bánh nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Phương Liên Nguyễn