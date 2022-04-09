Chiêu đãi Bánh hỏi heo quay cho gia đình - Món ngon cho bữa ăn thêm phong phú!

Món ngon mỗi ngày 09/04/2022 10:39

Bánh hỏi mềm mướt, ăn kèm heo quay tự làm giòn rụm đậm đà

Bánh hỏi Heo quay

Chiêu đãi Bánh hỏi heo quay cho gia đình - Món ngon cho bữa ăn thêm phong phú! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt 3 chỉ
  • Bánh hỏi
  • Rau tùy thích
  • Hành, tỏi, gừng, gia vị, ngũ vị hương

Cách làm:

- Thịt rửa sạch với nước muối loãng.

- Luộc qua thịt với gia vị, ngũ vị hương, 1 nhánh gừng đập dập, đầu hành/ hành tây

- Thịt sôi khoảng 5 phút thì mang ra rửa sạch. Lấy giấy thấm khô nước. Dùng dao gạch các đường ngang, xéo, dọc... trên mặt bì.

- Trộn gia vị với ngũ vị hương theo tỉ lệ 1:1, sau đó ướp và thoa đều miếng thịt để nghỉ ít nhất 1 tiếng hoặc qua đêm cho thịt thấm

- Trước khi nướng thì lau khô phần bì heo

- Làm nóng lò nước trước khi nướng khoảng 10 phút

- Nướng thịt với 220 độ c trong 50 phút

- Sau đó 10 phút cuối tăng 250 độ cho bì nổ giòn. 

- Bánh hỏi khô luộc vừa đủ, sau đó rửa sạch với nước lạnh

- Xếp bánh hỏi ra đĩa, thêm mỡ hành lên mặt bánh nếu thích

  

Chiêu đãi Bánh hỏi heo quay cho gia đình - Món ngon cho bữa ăn thêm phong phú! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Phương Liên Nguyễn

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