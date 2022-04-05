Lẩu mắm Sài Gòn dã chiến - Nấu gọn lẹ, húp xì xụp siêu đã!

Món ngon mỗi ngày 05/04/2022 20:06

Thèm lẩu mắm nhưng sợ nấu lâu thì tham khảo ngay thôi, nhanh gọn siêu ngon.

LẨU MẮM SÀI GÒN – PHIÊN BẢN ĐƠN GIẢN

Lẩu mắm Sài Gòn dã chiến - Nấu gọn lẹ, húp xì xụp siêu đã! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 150gr mắm cá linh
  • 150gr mắm cá sặc
  • 300gr tôm
  • 500gr mực ống
  • 700gr thịt ba rọi
  • 1 lít nước dừa tươi
  • 1 lít nước lọc
  • 1 trái khổ qua
  • 1 trái cà tím
  • Sả, ớt, tỏi
  • Gia vị: đường, hạt nêm, bột ngọt
  • Rau sống ăn kèm

Cách làm:

- Mắm cá sặc và mắm cá linh nấu với 1 ít nước cho rã hết thịt cá, sau đó lọc bỏ xương cá.

 

Lẩu mắm Sài Gòn dã chiến - Nấu gọn lẹ, húp xì xụp siêu đã! - Ảnh 2

 

- Cho thêm 1 lít nước dừa tươi và 1 lít nước lọc vào nấu cùng.

- Phi thơm tỏi, sả, ớt rồi cho ba rọi cắt miếng vừa ăn vào xào cùng cho đến khi miếng ba rọi săn lại thì đổ vào nồi nước lẩu. Nấu khoảng 30 phút để thịt mềm.

 

Lẩu mắm Sài Gòn dã chiến - Nấu gọn lẹ, húp xì xụp siêu đã! - Ảnh 3

 

- Cho khổ qua, cà tím cắt miếng vào, nêm các gia vị gồm: 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe bột ngọt. Nếm lại cho khẩu vị, múc ra nồi lẩu nhỏ

 

Lẩu mắm Sài Gòn dã chiến - Nấu gọn lẹ, húp xì xụp siêu đã! - Ảnh 4

 

- Dọn ra bàn và thưởng thức

 

Lẩu mắm Sài Gòn dã chiến - Nấu gọn lẹ, húp xì xụp siêu đã! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Trường Thọ

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