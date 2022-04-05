Lẩu mắm Sài Gòn dã chiến - Nấu gọn lẹ, húp xì xụp siêu đã!

Thèm lẩu mắm nhưng sợ nấu lâu thì tham khảo ngay thôi, nhanh gọn siêu ngon.
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LẨU MẮM SÀI GÒN – PHIÊN BẢN ĐƠN GIẢN
Nguyên liệu:
- 150gr mắm cá linh
- 150gr mắm cá sặc
- 300gr tôm
- 500gr mực ống
- 700gr thịt ba rọi
- 1 lít nước dừa tươi
- 1 lít nước lọc
- 1 trái khổ qua
- 1 trái cà tím
- Sả, ớt, tỏi
- Gia vị: đường, hạt nêm, bột ngọt
- Rau sống ăn kèm
Cách làm:
- Mắm cá sặc và mắm cá linh nấu với 1 ít nước cho rã hết thịt cá, sau đó lọc bỏ xương cá.
- Cho thêm 1 lít nước dừa tươi và 1 lít nước lọc vào nấu cùng.
- Phi thơm tỏi, sả, ớt rồi cho ba rọi cắt miếng vừa ăn vào xào cùng cho đến khi miếng ba rọi săn lại thì đổ vào nồi nước lẩu. Nấu khoảng 30 phút để thịt mềm.
- Cho khổ qua, cà tím cắt miếng vào, nêm các gia vị gồm: 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe bột ngọt. Nếm lại cho khẩu vị, múc ra nồi lẩu nhỏ
- Dọn ra bàn và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trường Thọ