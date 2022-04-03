Bún đỏ Ban Mê - Món ngon lạ miệng nhưng cuốn vô cùng

Trổ tài học cách làm bún đỏ, món ngon nhìn tương tự canh bún của miền Tây nhưng cách làm thì khác xa

BÚN ĐỎ BAN MÊ



Nguyên liệu:

500gr cua đồng xay

4-5 miếng xương heo

Rau cần/ cải ngọt, giá

Huyết, trứng cút, 2 trứng vịt

150gr thịt băm, mỡ

Hành lá, màu dầu điều, hành tím, 2 củ cải trắng, mắm tôm, chanh,…

Cách làm:

- Cua lược qua rây cho sạch, lấy nước đem nấu với lửa riu riu cùng 5 củ hành tím đập dập, xíu muối và hạt nêm. Khuấy nhẹ để cua không dính đáy nồi. Khi cua chín nổi lên thì vớt vào tô. Cho xíu mắm tôm vào nấu cùng với nước riêu, sau đó lọc cặn trong nước bỏ đi

- Hầm xương cho ra nước ngọt rồi đổ nước riêu cua vào nấu chung.

- Luộc trứng cút chín, bóc vỏ. cho trứng và huyết vào nồi nấu chung.

- Trộn đều trứng, thịt băm và riêu cua, nêm nếm gia vị vừa ăn và đem hấp trên lửa nhỏ khoảng 20 phút

- Thắng mỡ vớt ra dĩa, dùng nước mỡ phi hành cho vàng rồi vớt ra trộn cùng tép mỡ.

- Hành lá xắt khúc hơi dài, xào trên dầu điều cho thơm rồi trút dầu hành này vào nồi nước lèo.

- Bún gạo trụng nước sôi rồi rửa sạch. Cho màu gạch tôm vào nồi nước trụng bún.

- Luộc chín rau rồi xả nước lạnh cho giòn.

- Trình bày ra tô, chan nước dùng và thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Kim Ngân

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bun-do-ban-me-mon-ngon-la-mieng-nhung-cuon-vo-cung-459847.html