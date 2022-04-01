Món ngon vùng miền - Thịt chua Phú Thọ siêu lạ miệng!

Xem bí kíp làm thịt chua, ăn vừa lạ vừa quen nhưng siêu 'nghiền'

THỊT CHUA PHÚ THỌ

Nguyên liệu:

1kg thịt ba chỉ

300gr bì heo

500gr lá ổi già

7 củ tỏi

6 trái ớt

6 muỗng cafe tiêu

1 muỗng canh hạt nêm

2 muỗng cafe bột ngọt

2 muỗng canh đường

180gr thính gạo

Cách làm:



- Rửa sạch lá ổi và để ráo

- Bì heo cạo sạch, rửa nước muối để khô ráo

Sơ chế thịt, bì:

- Thịt heo khứa xung quanh 3 mặt trừ mặt da, cắt mỏng để lấy phần bên trong. Sau đó cắt thành từng thớ dài tầm 3 đốt tay, để khi thái được bản mỏng, thịt dài. Cho lên bếp than hoa nướng sơ xém 3 mặt thịt, riêng mặt bì nướng kỹ hơn để xém bì cho thơm

- Thái thịt mỏng to theo bản, có thể thái riêng bì

- Xay nhuyễn tỏi, ớt rồi ướp vào thịt, bóp đều để ngấm 30 phút

- Nêm nếm với hạt nêm, bột ngọt, nước mắm, đường, hạt tiêu. Bóp đều gia vị để ngấm 30 phút. Sau khi đủ thời gian, nếu thịt ra nước thì chắt bỏ hết số nước đi.

Vào thính:

- Cho lần lượt thính vào thịt, trộn bóp đều đến khi thấy thịt không bị khô là được

- Hộp nhựa, thủy tinh tiệt trùng sạch sẽ, lấy lá ổi lót kín đáy lọ. Dồn thịt thật chặt vào hộp, nén thịt sao cho không còn không khí bên trong hộp. Cắt lá ổi hình tròn đậy thật kín nắp

- Sau 1 ngày kiểm tra nắp lọ xem có nước trong thịt tiết ra không thì lau sạch nắp hộp, miệng hộp rồi đóng chặt lại để thịt tiếp tục lên men

- Sau 3 ngày nếu trời nắng nóng, thịt chua sẽ chín thơm phức, lúc này mở hộp thịt ra thử, nếu đã đạt độ chua mong muốn hãy bảo quản tủ mát, nếu chưa đạt tiếp tục để ngoài, thường xuyên kiểm tra tránh để thịt bị chua quá.

Thưởng thức:

- Khi ăn sẽ ăn cùng lá ổi non, bánh tẻ, lá sung, lá đinh lăng hay các loại rau sống tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hạnh Sóc

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mon-ngon-vung-mien-thit-chua-phu-tho-sieu-la-mieng-459477.html