Mẹt bún đậu mắm tôm homemade chất lượng không thể bàn cãi!

Món ngon mỗi ngày 26/03/2022 19:33

Làm bún đậu giòn rụm, thịt luộc chất lượng, mắm tôm siêu ngon tại nhà

BÚN ĐẬU MẮM TÔM

Mẹt bún đậu mắm tôm homemade chất lượng không thể bàn cãi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 bìa đậu hũ
  • 1kg bún tươi
  • 400gr thịt chân giò
  • Lòng lợn, gan lợn 
  • Chanh
  • Mắm tôm
  • Ớt trái
  • Dưa leo
  • Rau thơm các loại: tía tô, húng lủi, kinh giới,...

Cách làm:

- Thịt rửa sạch với muối, chần sơ qua nước sôi sau đó rửa sạch lại cho hết bọt bẩn rồi cho vào nồi luộc. Thêm vào củ hành tím đập dập cho thơm.

- Đậu hũ cắt nhỏ, cho vào chảo dầu nóng chiên vàng đều hai mặt.

- Rau thơm các loại nhặt sạch, rửa để ráo. Dưa leo rửa sạch, bào vỏ, bổ đôi, cắt dài.

- Lòng dồi, gan lợn chần qua nước sôi 2 phút, sau đó cho ra chậu nước đá ngâm 3-4 phút

- Pha mắm tôm:

  • 1.5 muỗng mắm tôm
  • 2 muỗng canh nước cốt chanh
  • 1 muỗng đường
  • 1 ít rượu trắng
  • 1 muỗng dầu sôi

- Đánh đều cho lên bọt, sau đó thêm ớt tùy thích

 

Mẹt bún đậu mắm tôm homemade chất lượng không thể bàn cãi! - Ảnh 2

 

- Thịt chín vớt ra để nguội thái mỏng, thái lòng, gan. Xếp lần lượt lòng, bún, đậu, dưa leo, thịt, rau thơm lên mâm dưới lót lá chuối.

 

 

Mẹt bún đậu mắm tôm homemade chất lượng không thể bàn cãi! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Thắm Gà

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