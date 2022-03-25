Trứng lòng đào ngâm tương béo ngậy - Làm bát cơm trắng là 'hết bài'!

Trứng ngâm tương Hàn Quốc hot hit siêu đơn giản, ăn với cơm siêu cuốn

TRỨNG NGÂM NƯỚC TƯƠNG KIỂU HÀN QUỐC

Nguyên liệu:

20 quả trứng gà

400ml nước tương

200ml nước

80gr đường phèn nâu

Hành lá, hành tây, hành tím

Tỏi, ớt

Mè rang

Cách làm:



- Lấy trứng từ tủ lạnh và luộc khoảng 10 phút với một ít muối

- Vớt trứng ra cho vào thau nước lạnh, để cho trứng nguội hẳn khoảng 10 phút.

- Trứng đã nguội lạnh mới lột vỏ sạch.

Pha nước tương:

- Cho đường phèn vàng nâu vào nồi nước nấu cho đường tan

- Cắt nhỏ hành lá, hành tây, hành tím, tỏi, ớt. Cho tất cả vào nước tương khuấy đều nêm nếm lại cho vừa ăn.

- Cho hỗn hợp nước tương vào khay trứng, rắc thêm ít mè rang và đậy màng bọc cho trứng ngập trong nước tương rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để 6 tiếng.

- 6 tiếng sau trứng thấm nước tương lên màu đẹp là có thể thưởng thức rồi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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