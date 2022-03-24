Nem cuốn cá giòn rụm - Cuốn rau sống, đổi gió cho bữa ăn tối chống nhàm chán!

Món ngon mỗi ngày 24/03/2022 20:35

Lâu lâu làm nem cuốn cá chiên giòn, vừa dễ ăn lại không ngấy

NEM CUỐN CÁ

Nem cuốn cá giòn rụm - Cuốn rau sống, đổi gió cho bữa ăn tối chống nhàm chán! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200gr thịt cá (cá basa/cá rô/cá diêu hồng,…)
  • 100gr thịt nạc vai/ giò sống
  • 1/2 củ cà rốt to
  • 1 củ hành tây nhỏ
  • Bánh vỏ ram
  • Rau thìa là
  • Tỏi, ớt, dứa
  • Gia vị: Nước mắm, giấm ăn, nước lọc, đường

Cách làm:

- Sau khi rửa sạch các nguyên liệu cá, thịt, cà rốt, hành tây và rau thìa là thì cho vào máy xay. 

 

Nem cuốn cá giòn rụm - Cuốn rau sống, đổi gió cho bữa ăn tối chống nhàm chán! - Ảnh 2

 

- Cho phần thịt đã xay vào cuốn theo sở thích cuốn tròn hay tam giác, cuốn to/nhỏ. 

 

Nem cuốn cá giòn rụm - Cuốn rau sống, đổi gió cho bữa ăn tối chống nhàm chán! - Ảnh 3

 

- Cho vào nồi chiên không dầu, bật 180 độ cho 5 phút mỗi mặt. 

- Pha nước chấm theo công thức 3,5:1. Trong đó 3,5 là nước lọc. 1 là nước mắm, giấm ăn, đường.

- Băm/ xay nhuyễn tỏi, ớt, dứa, rau thìa là. Cho vào sau cùng để nổi lên trên mặt nước chấm cho đẹp

 

Nem cuốn cá giòn rụm - Cuốn rau sống, đổi gió cho bữa ăn tối chống nhàm chán! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Phương Linh

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