Nem cuốn cá giòn rụm - Cuốn rau sống, đổi gió cho bữa ăn tối chống nhàm chán!

Lâu lâu làm nem cuốn cá chiên giòn, vừa dễ ăn lại không ngấy
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NEM CUỐN CÁ
Nguyên liệu:
- 200gr thịt cá (cá basa/cá rô/cá diêu hồng,…)
- 100gr thịt nạc vai/ giò sống
- 1/2 củ cà rốt to
- 1 củ hành tây nhỏ
- Bánh vỏ ram
- Rau thìa là
- Tỏi, ớt, dứa
- Gia vị: Nước mắm, giấm ăn, nước lọc, đường
Cách làm:
- Sau khi rửa sạch các nguyên liệu cá, thịt, cà rốt, hành tây và rau thìa là thì cho vào máy xay.
- Cho phần thịt đã xay vào cuốn theo sở thích cuốn tròn hay tam giác, cuốn to/nhỏ.
- Cho vào nồi chiên không dầu, bật 180 độ cho 5 phút mỗi mặt.
- Pha nước chấm theo công thức 3,5:1. Trong đó 3,5 là nước lọc. 1 là nước mắm, giấm ăn, đường.
- Băm/ xay nhuyễn tỏi, ớt, dứa, rau thìa là. Cho vào sau cùng để nổi lên trên mặt nước chấm cho đẹp
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Phương Linh