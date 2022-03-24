Nem cuốn cá giòn rụm - Cuốn rau sống, đổi gió cho bữa ăn tối chống nhàm chán!

Lâu lâu làm nem cuốn cá chiên giòn, vừa dễ ăn lại không ngấy

NEM CUỐN CÁ

Nguyên liệu:

200gr thịt cá (cá basa/cá rô/cá diêu hồng,…)

100gr thịt nạc vai/ giò sống

1/2 củ cà rốt to

1 củ hành tây nhỏ

Bánh vỏ ram

Rau thìa là

Tỏi, ớt, dứa

Gia vị: Nước mắm, giấm ăn, nước lọc, đường

Cách làm:



- Sau khi rửa sạch các nguyên liệu cá, thịt, cà rốt, hành tây và rau thìa là thì cho vào máy xay.

- Cho phần thịt đã xay vào cuốn theo sở thích cuốn tròn hay tam giác, cuốn to/nhỏ.

- Cho vào nồi chiên không dầu, bật 180 độ cho 5 phút mỗi mặt.

- Pha nước chấm theo công thức 3,5:1. Trong đó 3,5 là nước lọc. 1 là nước mắm, giấm ăn, đường.

- Băm/ xay nhuyễn tỏi, ớt, dứa, rau thìa là. Cho vào sau cùng để nổi lên trên mặt nước chấm cho đẹp

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Phương Linh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nem-cuon-ca-gion-rum-cuon-rau-song-doi-gio-cho-bua-an-toi-chong-nham-chan-457738.html