Sườn heo om cay Hàn Quốc - Ngày se lạnh nhâm nhi, ăn với cơm trắng siêu đã!

Cách làm:

- Nấm đùi gà, củ cải, cà rốt, hành tây rửa sạch, thái khúc nhỏ vừa ăn.

- Sườn ngâm nước khoảng 30 phút cho trôi hết tiết bẩn, sau đó chần sơ với nước sôi và rửa lại thật sạch.

- Phi thơm tỏi băm với dầu mè, bỏ sườn vào đảo cho săn lại.

- Đổ phần hỗn hợp xốt hầm vào sườn, đảo đều rồi cho tiếp cà rốt, nấm vào nồi.

- Cho nước xâm xấp mặt thịt và hầm nhỏ lửa trong 30 phút.

- Khi sườn chín, róc xương, bỏ củ cải và hành tây vào hầm tiếp thêm 20 phút cho rau củ chín mềm.

- Cho hành boaro và hạt vừng vào cho thơm, ăn nóng với cơm và các món panchan như hẹ trộn, kimchi... đều ngon.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Như Phương Ly