Sườn heo om cay Hàn Quốc - Ngày se lạnh nhâm nhi, ăn với cơm trắng siêu đã!

Món ngon mỗi ngày 23/03/2022 18:36

Đam mê ăn cay, đam mê ẩm thực Hàn thì món này với bạn phải nói là ăn siêu ngon luôn

SƯỜN HEO OM CAY BIẾN TẤU KIỂU HÀN QUỐC

Sườn heo om cay Hàn Quốc - Ngày se lạnh nhâm nhi, ăn với cơm trắng siêu đã! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1,5kg sườn heo
  • Nấm đùi gà, củ cải, cà rốt
  • Tỏi, hành tây, hành boaro
  • Dầu mè, hạt vừng

Xốt cay:

  • 1 muỗng canh tương ớt gojuchang
  • 1 muỗng canh bột ớt gochugaru
  • 2 muỗng canh nước tương
  • 2 muỗng canh siro bắp/ đường nâu
Sườn heo om cay Hàn Quốc - Ngày se lạnh nhâm nhi, ăn với cơm trắng siêu đã! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Nấm đùi gà, củ cải, cà rốt, hành tây rửa sạch, thái khúc nhỏ vừa ăn.

- Sườn ngâm nước khoảng 30 phút cho trôi hết tiết bẩn, sau đó chần sơ với nước sôi và rửa lại thật sạch.

- Phi thơm tỏi băm với dầu mè, bỏ sườn vào đảo cho săn lại.

- Đổ phần hỗn hợp xốt hầm vào sườn, đảo đều rồi cho tiếp cà rốt, nấm vào nồi.

- Cho nước xâm xấp mặt thịt và hầm nhỏ lửa trong 30 phút.

- Khi sườn chín, róc xương, bỏ củ cải và hành tây vào hầm tiếp thêm 20 phút cho rau củ chín mềm.

- Cho hành boaro và hạt vừng vào cho thơm, ăn nóng với cơm và các món panchan như hẹ trộn, kimchi... đều ngon.

 

 

Sườn heo om cay Hàn Quốc - Ngày se lạnh nhâm nhi, ăn với cơm trắng siêu đã! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Như Phương Ly

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