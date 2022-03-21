Sườn rim sấu - Món ngon truyền thống của người Bắc, ăn kèm cơm trắng nóng hổi!

Món ngon mỗi ngày 21/03/2022 09:32

Làm sườn kho đậm đà, sấu chua chua ngọt ngọt. Ăn vào 'bắt' vị vô cùng.

SƯỜN RAM SẤU NGÂM

Sườn rim sấu - Món ngon truyền thống của người Bắc, ăn kèm cơm trắng nóng hổi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg sườn non
  • 15 trái sấu 
  • 2-3 muỗng canh nước sấu 
  • 3 muỗng canh nước mắm 
  • 1/2-1 muỗng cafe tiêu
  • 1/2-1 muỗng cafe bột ngọt 
  • 1-2 muỗng canh hành, tỏi băm nhỏ
  • 50ml nước
  • 0,5-1kg sấu tươi
  • 0,5-1kg đường

Cách làm:

- Sườn rửa giấm muối cho sạnh để ráo

- Ướp sườn + 15 trái sấu ngâm đường + 2-3 muỗng canh nước sấu + 3 muỗng canh nước mắm + 1/2 muỗng cafe tiêu + 1/2 muỗng cafe bột ngọt + 1-2 muỗng canh hành, tỏi băm. Trộn đều và ướp khoảng 30 phút

- Cho lên bếp bật lửa vừa, xào cho thịt săn lại khoảng 10 phút cho thịt thấm gia vị, sau đó cho khoảng 50-100ml, đậy nắp và đun lửa nhỏ cho đến khi gần cạn thì mở nắp.

- Đảo đều tay cho vừa sền sệt thì nêm nếm lại cho hợp khẩu vị, tắt bếp và thưởng thức 

Sườn rim sấu - Món ngon truyền thống của người Bắc, ăn kèm cơm trắng nóng hổi! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Lan Vũ

Măng om sườn non - Món ăn quê hương thấm đượm tình thân!

Măng om sườn non - Món ăn quê hương thấm đượm tình thân!

Măng rửa sạch, kho với sườn dậy mùi siêu thơm. Ăn với cơm trắng bao ngon

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