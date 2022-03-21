Sườn rim sấu - Món ngon truyền thống của người Bắc, ăn kèm cơm trắng nóng hổi!

Làm sườn kho đậm đà, sấu chua chua ngọt ngọt. Ăn vào 'bắt' vị vô cùng.

SƯỜN RAM SẤU NGÂM

Nguyên liệu:

1kg sườn non

15 trái sấu

2-3 muỗng canh nước sấu

3 muỗng canh nước mắm

1/2-1 muỗng cafe tiêu

1/2-1 muỗng cafe bột ngọt

1-2 muỗng canh hành, tỏi băm nhỏ

50ml nước

0,5-1kg sấu tươi

0,5-1kg đường

Cách làm:



- Sườn rửa giấm muối cho sạnh để ráo

- Ướp sườn + 15 trái sấu ngâm đường + 2-3 muỗng canh nước sấu + 3 muỗng canh nước mắm + 1/2 muỗng cafe tiêu + 1/2 muỗng cafe bột ngọt + 1-2 muỗng canh hành, tỏi băm. Trộn đều và ướp khoảng 30 phút

- Cho lên bếp bật lửa vừa, xào cho thịt săn lại khoảng 10 phút cho thịt thấm gia vị, sau đó cho khoảng 50-100ml, đậy nắp và đun lửa nhỏ cho đến khi gần cạn thì mở nắp.

- Đảo đều tay cho vừa sền sệt thì nêm nếm lại cho hợp khẩu vị, tắt bếp và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Lan Vũ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suon-rim-sau-mon-ngon-truyen-thong-cua-nguoi-bac-an-kem-com-trang-nong-hoi-457075.html