Sườn rim sấu - Món ngon truyền thống của người Bắc, ăn kèm cơm trắng nóng hổi!

Làm sườn kho đậm đà, sấu chua chua ngọt ngọt. Ăn vào 'bắt' vị vô cùng.
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SƯỜN RAM SẤU NGÂM
Nguyên liệu:
- 1kg sườn non
- 15 trái sấu
- 2-3 muỗng canh nước sấu
- 3 muỗng canh nước mắm
- 1/2-1 muỗng cafe tiêu
- 1/2-1 muỗng cafe bột ngọt
- 1-2 muỗng canh hành, tỏi băm nhỏ
- 50ml nước
- 0,5-1kg sấu tươi
- 0,5-1kg đường
Cách làm:
- Sườn rửa giấm muối cho sạnh để ráo
- Ướp sườn + 15 trái sấu ngâm đường + 2-3 muỗng canh nước sấu + 3 muỗng canh nước mắm + 1/2 muỗng cafe tiêu + 1/2 muỗng cafe bột ngọt + 1-2 muỗng canh hành, tỏi băm. Trộn đều và ướp khoảng 30 phút
- Cho lên bếp bật lửa vừa, xào cho thịt săn lại khoảng 10 phút cho thịt thấm gia vị, sau đó cho khoảng 50-100ml, đậy nắp và đun lửa nhỏ cho đến khi gần cạn thì mở nắp.
- Đảo đều tay cho vừa sền sệt thì nêm nếm lại cho hợp khẩu vị, tắt bếp và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Lan Vũ