Nấu cơm tối với món Ba chỉ heo rim xì dầu - Ăn siêu 'bắt' cơm!

Món ngon mỗi ngày 19/03/2022 14:00

Ba chỉ heo rim nước tương đơn giản, gia vị có sẵn nhưng trẻ con thích mê

BA CHỈ RIM XÌ DẦU

Nấu cơm tối với món Ba chỉ heo rim xì dầu - Ăn siêu 'bắt' cơm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr thịt ba chỉ
  • 30gr tỏi
  • 30gr hành tím

Xốt:

  • 40ml nước tương 
  • 40ml hắc xì dầu
  • 40gr dầu hào
  • 40gr đường
  • 20ml dầu mè
  • 6gr quế
  • 5gr hoa hồi
  • 2gr tiêu Tứ Xuyên
  • 40ml rượu Thiệu Hưng

Cách làm:

- Thịt ba chỉ rửa sạch, để ráo sau đó cắt thành miếng vừa ăn.

- Tỏi và hành tím băm nhuyễn.

- Pha các nguyên liệu trong phần xốt lại với nhau.

- Bắc chảo lên bếp lửa vừa, đảo quế, hoa hồi và tiêu Tứ Xuyên lên cho tới khi dậy mùi thơm.

- Cho vào một chút dầu ăn sau đó cho thịt ba chỉ vào xào. Xào thịt cho thịt săn lại và ngả màu vàng sau đó cho tỏi và hành tím băm vào.

- Khi tỏi và hành đã phi thơm, cho rượu Thiệu Hưng vào

- Cho nước xốt vào, đun sôi. Để lửa vừa và rim thịt trong vòng 10 phút.

- Thưởng thức với cơm nóng tùy thích

 

Nấu cơm tối với món Ba chỉ heo rim xì dầu - Ăn siêu 'bắt' cơm! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Frank Pham

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