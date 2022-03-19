Nấu cơm tối với món Ba chỉ heo rim xì dầu - Ăn siêu 'bắt' cơm!

Ba chỉ heo rim nước tương đơn giản, gia vị có sẵn nhưng trẻ con thích mê

BA CHỈ RIM XÌ DẦU

Nguyên liệu:

500gr thịt ba chỉ

30gr tỏi

30gr hành tím

Xốt:

40ml nước tương

40ml hắc xì dầu

40gr dầu hào

40gr đường

20ml dầu mè

6gr quế

5gr hoa hồi

2gr tiêu Tứ Xuyên

40ml rượu Thiệu Hưng

Cách làm:



- Thịt ba chỉ rửa sạch, để ráo sau đó cắt thành miếng vừa ăn.

- Tỏi và hành tím băm nhuyễn.

- Pha các nguyên liệu trong phần xốt lại với nhau.

- Bắc chảo lên bếp lửa vừa, đảo quế, hoa hồi và tiêu Tứ Xuyên lên cho tới khi dậy mùi thơm.

- Cho vào một chút dầu ăn sau đó cho thịt ba chỉ vào xào. Xào thịt cho thịt săn lại và ngả màu vàng sau đó cho tỏi và hành tím băm vào.

- Khi tỏi và hành đã phi thơm, cho rượu Thiệu Hưng vào

- Cho nước xốt vào, đun sôi. Để lửa vừa và rim thịt trong vòng 10 phút.

- Thưởng thức với cơm nóng tùy thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Frank Pham

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