Gà nướng mật ong - Ngọt ngọt, thơm nức mũi, trẻ con mê mẩn ngay!

Làm gà nướng đơn giản, nhanh gọn mà ăn siêu ngon

Đùi gà nướng

Nguyên liệu:

2 chiếc đùi gà

Bột ngũ vị hương

Dầu hào

Sa tế

Mật ong

Gừng

Cách làm:

- Đùi gà rửa sạch với muối. Khứa vài nhát lên phần đùi, sau đó đem luộc qua tầm 10 phút với 1 chút muối và củ gừng đập dập.

- Thịt gà vớt ra để ráo. Ướp với 1 muỗng cafe ngũ vị hương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng sate. Thoa cho gà ngấm vị. Ướp gà tầm 1 tiếng trong tủ mát.

- Gà ướp xong cho vào nồi chiên không dầu và nướng, lót giấy bạc bên dưới, xếp gà lên trên.

Lần 1 set nhiệt 160 độ trong 25 phút

set nhiệt 160 độ trong 25 phút Lần 2: lật mặt nướng 180 độ trong 15 phút

lật mặt nướng 180 độ trong 15 phút Lần 3: Quét 1 lớp mỏng mật ong lên bề mặt da và nướng tiếp 180 độ trong 1-2 phút.

- Xếp ra đĩa và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thắm Gà

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