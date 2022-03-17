Gà nướng mật ong - Ngọt ngọt, thơm nức mũi, trẻ con mê mẩn ngay!

Làm gà nướng đơn giản, nhanh gọn mà ăn siêu ngon
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Đùi gà nướng
Nguyên liệu:
- 2 chiếc đùi gà
- Bột ngũ vị hương
- Dầu hào
- Sa tế
- Mật ong
- Gừng
Cách làm:
- Đùi gà rửa sạch với muối. Khứa vài nhát lên phần đùi, sau đó đem luộc qua tầm 10 phút với 1 chút muối và củ gừng đập dập.
- Thịt gà vớt ra để ráo. Ướp với 1 muỗng cafe ngũ vị hương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng sate. Thoa cho gà ngấm vị. Ướp gà tầm 1 tiếng trong tủ mát.
- Gà ướp xong cho vào nồi chiên không dầu và nướng, lót giấy bạc bên dưới, xếp gà lên trên.
- Lần 1 set nhiệt 160 độ trong 25 phút
- Lần 2: lật mặt nướng 180 độ trong 15 phút
- Lần 3: Quét 1 lớp mỏng mật ong lên bề mặt da và nướng tiếp 180 độ trong 1-2 phút.
- Xếp ra đĩa và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thắm Gà