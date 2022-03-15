Chả ốc làm tại nhà - Cay cay, kết hợp với lá chanh thơm lừng!

Chả ốc làm đơn giản, tưởng không hợp nhưng ăn siêu ngon
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CHẢ ỐC
Nguyên liệu:
- 0.5kg mọc
- 0.5kg thịt ốc
- Gia vị: Tiêu, hạt nêm, đường, bột ngọt, hành, ngò, gừng, sả, hành tím
- 2 tàu lá chuối, lá chanh
Cách làm:
- Ốc bóp muối + chanh rồi xả nhiều lần nước cho sạch, vắt ráo, xắt nhỏ hột lựu.
- Gừng, sả, hành tím xắt nhuyễn. Phi chút dầu nóng già cho hành sả gừng lên phi vàng thơm rồi cho ốc + gia vị xào ốc cho thật săn.
- Để ốc xào thật nguội rồi trộn đều với mọc, nhào thật quyện.
- Lá chuối rửa sạch, hơ bếp nóng cho lá mềm dai, cắt đều ngay ngắn.
- 1 lá chuối to ở ngoài, 1 lá nhỏ ở trong, thêm 2 lá chanh rồi múc chả ốc vào, dàn đều gói lại.
- Đun sôi nước rồi cho ốc vào xửng hấp 30 phút là chả chín thơm lừng.
- Pha 3 muỗng nước mắm ngon + 3 muỗng đường + 3 muỗng nước lọc + 1 muỗng chanh. Nêm nếm vừa ăn, thêm ớt tùy thích.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trương Diệu Thanh