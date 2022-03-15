Chả ốc làm tại nhà - Cay cay, kết hợp với lá chanh thơm lừng!

Món ngon mỗi ngày 15/03/2022 23:59

Chả ốc làm đơn giản, tưởng không hợp nhưng ăn siêu ngon

CHẢ ỐC

Chả ốc làm tại nhà - Cay cay, kết hợp với lá chanh thơm lừng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 0.5kg mọc
  • 0.5kg thịt ốc
  • Gia vị: Tiêu, hạt nêm, đường, bột ngọt, hành, ngò, gừng, sả, hành tím
  • 2 tàu lá chuối, lá chanh

Cách làm:

- Ốc bóp muối + chanh rồi xả nhiều lần nước cho sạch, vắt ráo, xắt nhỏ hột lựu.

- Gừng, sả, hành tím xắt nhuyễn. Phi chút dầu nóng già cho hành sả gừng lên phi vàng thơm rồi cho ốc + gia vị xào ốc cho thật săn. 

- Để ốc xào thật nguội rồi trộn đều với mọc, nhào thật quyện.

 

Chả ốc làm tại nhà - Cay cay, kết hợp với lá chanh thơm lừng! - Ảnh 2 

 

-  Lá chuối rửa sạch, hơ bếp nóng cho lá mềm dai, cắt đều ngay ngắn.

- 1 lá chuối to ở ngoài, 1 lá nhỏ ở trong, thêm 2 lá chanh rồi múc chả ốc vào, dàn đều gói lại.

 

Chả ốc làm tại nhà - Cay cay, kết hợp với lá chanh thơm lừng! - Ảnh 3

 

- Đun sôi nước rồi cho ốc vào xửng hấp 30 phút là chả chín thơm lừng.

- Pha 3 muỗng nước mắm ngon + 3 muỗng đường + 3 muỗng nước lọc + 1 muỗng chanh. Nêm nếm vừa ăn, thêm ớt tùy thích.

 

Chả ốc làm tại nhà - Cay cay, kết hợp với lá chanh thơm lừng! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trương Diệu Thanh

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