Gỏi đu đủ chua ngọt - Ăn vặt không ngấy, lại dễ 'nghiền'!

Đu đủ bào sợi, kết hợp với thịt luộc tạo nên hương vị không lẫn đi đâu được. Sự kết hợp hoàn hảo cho buổi xế ăn vặt

GỎI ĐU ĐỦ THỊT Nguyên liệu: Thịt heo luộc

30gr đu đủ bào sợi

Rau thơm (rau răm, húng lũi, húng quế)

2 trái ớt, 3 tép tỏi

1 trái chanh

Gia vị: Nước mắm, đường, tương ớt Cách làm:

- Xốt trộn gỏi: 1 muỗng canh tương ớt

4 muỗng canh nước mắm

3,5 muỗng canh đường

Chanh, ớt, tỏi - Khuấy tan. Nếm vừa khẩu vị gia đình - Trộn thịt và đu đủ với hỗn hợp xốt. Ngấm đều thì rắc rau thơm lên trộn nhẹ lần nữa. Ai thích ăn hành phi, đậu phộng giã thì rắc thêm tùy ý Chúc mọi người làm thành công! Nguồn: Fb Lê Phùng Ngọc Linh Cá saba kho củ cải - Món ăn với sự kết hợp của miso, vừa lạ vừa thơm ngon! Làm cá kho miso, thịt cá mềm mướt, thấm vị ăn kèm với mì hay cơm trắng đều cực ngon, mà quan trọng là công thức đơn giản lắm nha. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goi-du-du-chua-ngot-an-vat-khong-ngay-lai-de-nghien-455469.html Theo Meymey (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goi-du-du-chua-ngot-an-vat-khong-ngay-lai-de-nghien-455469.html