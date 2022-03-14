Gỏi đu đủ chua ngọt - Ăn vặt không ngấy, lại dễ 'nghiền'!

Đu đủ bào sợi, kết hợp với thịt luộc tạo nên hương vị không lẫn đi đâu được. Sự kết hợp hoàn hảo cho buổi xế ăn vặt
- Thịt bê kho cà ri - Chấm bánh mì, ăn siêu lạ miệng
- Phở cuốn bò xào chấm nước mắm chua ngọt, ít dầu mỡ mà ăn không hề ngấy!
GỎI ĐU ĐỦ THỊT
Nguyên liệu:
- Thịt heo luộc
- 30gr đu đủ bào sợi
- Rau thơm (rau răm, húng lũi, húng quế)
- 2 trái ớt, 3 tép tỏi
- 1 trái chanh
- Gia vị: Nước mắm, đường, tương ớt
Cách làm:
- Xốt trộn gỏi:
- 1 muỗng canh tương ớt
- 4 muỗng canh nước mắm
- 3,5 muỗng canh đường
- Chanh, ớt, tỏi
- Khuấy tan. Nếm vừa khẩu vị gia đình
- Trộn thịt và đu đủ với hỗn hợp xốt. Ngấm đều thì rắc rau thơm lên trộn nhẹ lần nữa.
Ai thích ăn hành phi, đậu phộng giã thì rắc thêm tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Lê Phùng Ngọc Linh