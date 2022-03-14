Gỏi đu đủ chua ngọt - Ăn vặt không ngấy, lại dễ 'nghiền'!

Món ngon mỗi ngày 14/03/2022 14:00

Đu đủ bào sợi, kết hợp với thịt luộc tạo nên hương vị không lẫn đi đâu được. Sự kết hợp hoàn hảo cho buổi xế ăn vặt

GỎI ĐU ĐỦ THỊT

Gỏi đu đủ chua ngọt - Ăn vặt không ngấy, lại dễ 'nghiền'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt heo luộc
  • 30gr đu đủ bào sợi 
  • Rau thơm (rau răm, húng lũi, húng quế) 
  • 2 trái ớt, 3 tép tỏi 
  • 1 trái chanh 
  • Gia vị: Nước mắm, đường, tương ớt

Cách làm:

- Xốt trộn gỏi:

  • 1 muỗng canh tương ớt
  • 4 muỗng canh nước mắm
  • 3,5 muỗng canh đường
  • Chanh, ớt, tỏi

- Khuấy tan. Nếm vừa khẩu vị gia đình

- Trộn thịt và đu đủ với hỗn hợp xốt. Ngấm đều thì rắc rau thơm lên trộn nhẹ lần nữa.

Ai thích ăn hành phi, đậu phộng giã thì rắc thêm tùy ý

 

Gỏi đu đủ chua ngọt - Ăn vặt không ngấy, lại dễ 'nghiền'! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Lê Phùng Ngọc Linh

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