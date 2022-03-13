Phở cuốn bò xào chấm nước mắm chua ngọt, ít dầu mỡ mà ăn không hề ngấy!

Làm phở cuốn với những nguyên liệu đơn giản và có sẵn trong gian bếp và chế biến vô cùng đơn giản nhưng thành quả lại vô cùng “ngon lành”.

PHỞ CUỐN

Nguyên liệu:

20-30 lá bánh phở

400-500gr thịt bò

20-30 lá xà lách

1 bó rau mùi

30-50ml dầu ăn

20-30gr tỏi băm nhỏ

70-100gr cà rốt + dưa leo

15gr gừng băm nhỏ

1-2 trái ớt băm nhỏ

Gia vị: Nước mắm, muối, đường, giấm, tiêu, dưa leo, cà rốt…

Cách làm:



Sơ chế nguyên liệu:

- Thịt bò thái nhỏ, ướp với 10gr gừng, 10gr tỏi, 5-10gr muối, để khoảng 15 phút cho thịt ngấm

- Xà lách rửa sạch, cắt bỏ sống lá, lá to có thể cắt làm đôi.

- Rau mùi rửa sạch để ráo.

- Dưa leo, cà rốt thái mỏng, ướp với 5gr muối, 10ml giấm, 15gr đường.

Xào nhân phở:

- Cho chảo lên bếp, đổ dầu vào, đợi đến khi dầu sôi thì cho 20gr tỏi vào phi vàng.

- Cho thịt bò vào xào, chín tới thì nêm nước mắm vừa ăn, thêm gừng tỏi bằm, rắc tiêu vào và xúc thịt ra bát.

- Cuốn phở: Trải lá phở cuốn ra đĩa to, phẳng, để 1 lá xà lách và 1 vài cọng rau mùi lên vị trí đầu bánh phở, xúc 1 thìa thịt bò xào lên trên và cuốn lại rồi đặt sang đĩa khác.

- Tiếp tục làm như vậy cho đến hết nguyên liệu.

Pha nước chấm:

- Chấm với nước mắm chua ngọt: 70–100 ml nước lọc, 35–45 ml nước mắm, 15–20 ml giấm, 20-25gr đường, trộn đều và cho dưa chuột, cà rốt vào; cuối cùng cho ớt bằm và tỏi bằm vào, nêm nếm vừa ăn.

Chúc mọi người làm thành công!





Nguồn: Fb Lê Thị Hải Yến

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pho-cuon-bo-xao-cham-nuoc-mam-chua-ngot-it-dau-mo-ma-an-khong-he-ngay-455149.html