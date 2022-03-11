Dồi sụn nướng cháy xém thơm phức - Lai rai hết 'nấc' luôn!

Làm dồi sụn nướng ăn vui miệng

LÒNG NHỒI SỤN

Nguyên liệu:

300gr lòng heo non

300gr thịt ba chỉ

300gr sụn heo

100gr mỡ heo

Đậu phộng rang, đậu xanh rang

Hành lá, húng quế, rau thơm

Gia vị: Hạt nêm, bột ngọt, tiêu, nước mắm

Hạt nêm, bột ngọt, tiêu, nước mắm Phễu, dây, nồi hấp

Cách làm:

Bước 1: Chuẩn bị phần nhân để nhồi lòng

- Sụn, thịt ba chỉ, mỡ heo băm nhỏ cho vào tô lớn. Cùng với đậu phộng rang đập nhuyễn, đậu xanh, hành lá, rau thơm, húng quế thái nhỏ. Tiếp đến nêm gia vị mắm, tiêu, hạt nêm, bột ngọt và trộn đều. Ướp nhân khoảng 30 phút cho ngấm.

Bước 2: Nhồi nhân thịt vào lòng

- Phần lòng làm vỏ dồi lòng được làm sạch, khử hết mùi hôi bằng rượu gừng, chanh/ muối để làm sạch cả phần trong và ngoài lòng.

- Buộc chặt một đầu của lòng lợn. Phần đầu còn lại sẽ được gắn với phễu để nhồi nhân thịt sụn vào. Nhồi nhẹ nhàng, đều tay để lòng đẹp mắt, không bị phình/ quá lỏng.

Bước 3: Hấp hoặc luộc lòng

- Cho lòng đã nhồi thịt sụn xong vào nồi hấp trong khoảng 6 phút. Khi lòng chuyển màu đục trong lúc luộc, bạn dùng tăm chọc lên bề mặt lòng.

Bước 4: Chiên/ nướng lòng

- Lòng sau khi luộc sẽ được gắp ra đĩa và để nguội. Sau đó chiên dầu/ xiên vào cây nướng trên bếp than hồng. Chiên đến khi thấy lòng chuyển màu vàng là được.

- Thái lát và trình bày ra đĩa, chấm cùng mắm tôm nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoa Nhỏ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-sun-nuong-chay-xem-thom-phuc-lai-rai-het-nac-luon-454846.html