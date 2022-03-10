Hủ tíu mực trứ danh - Ngọt thịt, nước dùng trong thanh, húp miếng nước thật đã thèm!

Làm hủ tíu mực đơn giản ăn sáng thôi
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HỦ TÍU MỰC
Nguyên liệu:
- Topping: trứng cút, mực, tôm, thịt bằm
- Xương heo
- Khô mực, tôm khô
- Củ cải
- Hành tây, gừng, rễ ngò, hành tím
- Rau tần ô, xà lách, giá, hẹ
- Hủ tíu
- Chanh ớt
- Tương ớt, tương đen, ớt sate
Cách làm:
- Nướng mực khô cho thơm.
- Bọc hành tây, gừng, hành tím lại bằng giấy bạc và cho vào nồi chiên không dầu và nướng nhiệt độ 220 độ trong 15 phút cho thơm
- Đun xương heo với gừng cho ra hết cặn dơ. Rửa sạch xương lại với nước.
- Cho xương vào nồi áp suất cùng với củ cải, hành tây, hành tím, gừng, khô mực đã nướng, tôm khô, rễ ngò rí. Nêm ít muối, hạt nêm, đường phèn nước dùng thêm đậm đà. Set chế độ thịt, mức áp suất cao trong 30 phút và xả van nhanh.
- Nồi nấu xong thì nêm nếm lại cho vừa khẩu vị.
- Thịt bằm nhồi vào mực, rồi hấp chín cùng với gừng và hành lá.
- Phần thịt bằm còn lại xào lên với xíu dầu hào, nước tương, hạt nêm và tiêu.
- Tôm và trứng cút luộc chín và lột vỏ.
- Trụng hủ tíu cho chín, cho ra tô. Xếp topping mực nhồi, tôm, trứng cút, thịt bằm, giá hẹ lên trên, và chan nước dùng vào.
- Hủ tíu ăn kèm với rau xà lách, tần ô, cùng tương ớt, tương đen, ớt sate.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đan Vy