Súp lươn Nghệ An - Lạ lạ, quen quen nhưng ăn 'cuốn' vô cùng!

Món ngon mỗi ngày 08/03/2022 09:28

Làm thử súp lươn cho gia đình ăn

SÚP LƯƠN

Súp lươn Nghệ An - Lạ lạ, quen quen nhưng ăn 'cuốn' vô cùng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Lươn đồng
  • Củ nén, hành lá, ngò rí, tía tô, rau răm
  • Gừng, nghệ
  • Giấm
  • Sate, ớt bột
  • Bánh mì

Cách làm:

- Lươn rửa sạch với giấm cho hết nhớt, sau cùng chà xát với muối hột.

- Luộc sơ lươn với gừng. Vớt ra, lọc thịt, giữ lại xương.

- Nấu nồi nước dùng gồm có rễ ngò rí, hành tây và hành tím nướng, xương heo/ xương gà và xương lươn, củ cải cho ngọt nước. Cho tất cả nguyên liệu vào nồi áp suất, chọn chế độ Súp, mức áp suất trung bình.

- Khi nồi đã nấu xong, lọc tất cả để nước dùng được trong.

- Củ nén đập dập, băm nhuyễn phi thơm với mỡ heo. Tiếp tục cho thịt lươn vào, thêm sate, nghệ băm nhỏ, dầu màu điều, chút muối, hạt nêm, ớt bột và đảo đều cho thịt lươn săn lại.

- Cho tất cả phần thịt lươn vào nồi nước dùng. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị.

- Súp lươn ăn với bánh mì, kèm các loại rau tía tô, rau răm, hành ngò xắt nhỏ.

 

Súp lươn Nghệ An - Lạ lạ, quen quen nhưng ăn 'cuốn' vô cùng! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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