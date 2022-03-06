Bánh canh cá lóc handmade - Đậm đà, cay cay, ăn vào ấm người!

Làm bánh canh cá lóc ăn tối

Bánh canh cá lóc từ bột mỳ

Nguyên liệu:

Bột mỳ đa dụng

Cá lóc

Củ nén

Hành lá

Gia vị: nước mắm, tiêu, đường, hạt nêm, dầu ăn, muối, bột ngọt

Cách làm:

- Cá làm sạch, rửa cùng với muối, dùng dao cạo sạch lớp nhớt ở trên da, cắt lát vừa ăn, ướp với nén giã nát, mình giã tầm một nắm tay củ nén, thêm nước mắm, tiêu, muối, bột nêm, đường, trộn đều cá với gia vị và ướp tầm 15-20 phút để cá thấm gia vị

- Dùng bột mì nhồi với nước lọc, tỉ lệ bột và nước là 200gr bột mì thì dùng 90ml nước, nếu bột khô quá thì thêm từ từ từng muỗng cà phê, bột nhồi xong khô, không ướt không dính tay, chia bột thành từng phần nhỏ rồi cán bột mỏng, cắt thành sợi, bột sau khi cắt sợi thì mang đi luộc vừa chín, vớt ra nhúng lại vào nước lạnh cho bột sạch

- Giã thêm 1 nắm tay củ nén, phi thơm cùng với dầu ăn, cho tầm 1 muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc vào phi cùng, rồi cho cá đã ướp vào, cá chín thì nấu sẵn 1 bình nước sôi nóng, cho nước sôi vào cá, món này phải có 1 ít ruốc huế nữa mới đậm vị, mình dùng tầm 2 muỗng cà phê ruốc huế pha loãng với một ít nước lạnh, rồi cho vào nồi nước cá, nước cá sôi thì cho sợi bánh canh đã luộc vào, nêm nếm lại cho vừa miệng, thêm tiêu, hành lá nữa là xong

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thao Ngo Phuong

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