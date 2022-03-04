Canh cua khoai sọ ngọt thanh - Húp miếng nước canh, ấm cả người!

Làm canh cua ăn cơm tối

CANH CUA KHOAI SỌ RAU MUỐNG

Cách làm:

Sơ chế

- Cua đồng 300gr rửa sạch bỏ mai xay nhỏ lọc lấy nước.

- Khều gạch cua rửa sạch cho ra bát

- khoai sọ gạo vỏ

- Rau muống chọn loại non, bỏ bớt lá lấy ngọn và cuộng rau, rửa sạch và bóp dập cuống rau.

- Đậu thái miếng vừa ăn.

Cách Nấu

- Nước cua cho bột canh vừa khẩu vị, đun lửa vừa, vừa đun vừa dùng đũa khuấy tròn trong 1 phút. Sau đó mở hé vung tránh trào bọt. Sau khi sôi vặn nhỏ lửa tránh vỡ cái cua, đun thêm 3-5 phút thì vớt cái cua ra bát.

- Khoai sọ ướp gia vị bột canh và nấu nhừ

- Cho khoai sọ vào nồi canh cua đun sôi

- Cho rau muống vào nồi canh cua và khoai sọ đun chín rau.

Chưng gạch cua

- Cho dầu vào chảo để phi thơm hành khô, sau đó cho gạch cua vào đảo đều tới khi có mùi thơm và chuyển màu cánh gián là ok.

- Đậu rán vàng

Trình bày

Múc khoai vào bát, cho rau muống lên trên, sau đó cho cái cua, chan nước canh, Rưới gạch cua chưng lên cái cua là xong

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Van Lai

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-cua-khoai-so-ngot-thanh-hup-mieng-nuoc-canh-am-ca-nguoi-453364.html