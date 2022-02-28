Gà hấp mắm nhĩ - Ăn với cơm 'bén' vô cùng luôn!

Món ngon mỗi ngày 28/02/2022 11:08

Làm gà hấp mắm đổi vị cho gia đình

GÀ HẤP NƯỚC MẮM

Gà hấp mắm nhĩ - Ăn với cơm 'bén' vô cùng luôn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 con gà ta
  • Hành lá, hành tím, tỏi, gừng, sả, lá chanh, 2 củ hành tây
  • Gia vị: đường, nước mắm
Gà hấp mắm nhĩ - Ăn với cơm 'bén' vô cùng luôn! - Ảnh 2

 

Cách làm:

 - Dùng nồi/ chảo sâu lòng, có thể hấp 1 con gà
- Dầu nóng, cho tỏi và gừng băm vào nồi phi vàng, càng nhiều càng thơm
- Cứ 1kg gà thì cho 5 muỗng canh nước mắm + 1 muỗng đường vàng
- Đường tan, và hỗn hợp sôi thì cho gà vào, rưới đều nước xốt lên gà đến khi hết hỗn hợp

- Nhấc gà ra khỏi nồi

- Cho vào nồi hành tây hành tím xắt lát, sả cây đập dập lót dưới đáy nồi, cho gà vào, đậy kín nắp, lửa nhỏ, hấp từ 45-60 phút.

- Vớt gà đã hấp chín ra dĩa
- Trong nồi sẽ còn lại nước hấp gà + hành, sả, vớt hết hành sả ra, để lại phần nước, nêm nếm lại cho vừa ăn, đun với lửa vừa, cho gà vào lại, rưới đều nước xốt đến khi gà thấm hết là xong.

 

Gà hấp mắm nhĩ - Ăn với cơm 'bén' vô cùng luôn! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công
 

Nguồn: Fb Đặng Xuân Uyên

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