Mì quảng Bình Thuận - Món ngon dịp cuối tuần!

Nấu mì quảng cho gia đình chồng thưởng thức

Mì Quảng Vịt - Mì Quảng Heo Bình Thuận

Nguyên liệu:

6 cái đùi vịt

Cánh vịt + chân vịt

1kg chân giò heo

3 củ hành tây

100gr tỏi, 100gr hành tím

20gr ớt

5 muỗng dầu điều

2 trái dừa tươi

40gr đường phèn

Gia vị: muối, nước mắm, đường

muối, nước mắm, đường Đậu phộng rang

2 gói mì quảng khô

Huyết

Cách làm:

- Thịt vịt rửa sạch với gừng và rượu, và rửa lại với nước trắng, để ráo nước

- Chân giò/ thịt heo rửa sạch với giấm và muối, sau đó để ráo nước

- Mang thịt vịt và chân giò heo ướp với tỏi hành, ớt xay nhuyễn cùng 5 muỗng nước mắm, 4 muỗng đường, 2 muỗng muối, và dầu điều

- Ướp thịt 15 phút, sau đó bắt lên chảo đảo thịt cho săn lại. Sau khi thịt săn, đổ nước dừa vào, để lửa to, sau khi sôi vớt bọt và hạ lửa nhỏ để hầm chân giò và đùi vịt

- Nêm nếm gia vị: cho đường phèn vào, sau đó cho nước mắm và muối/ Cho hành tây cắt múi cau vào trước khi tắt bếp 20 phút.

- Huyết rửa sạch và nấu lên với tiêu, một ít muối và hạt nêm. Sau khi huyết chín, cắt theo miếng nhỏ vừa đủ ăn, rồi cho huyết vào một nồi nhỏ, lấy nước dùng nấu lên khoảng 15-20 phút

- Luộc mì quảng 20 phút, vớt ra cho ráo

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb An Trương

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mi-quang-binh-thuan-mon-ngon-dip-cuoi-tuan-452196.html