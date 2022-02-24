Biến tấu Mì Soba ăn kèm với xốt mè rang nổi tiếng - Sự kết hợp ngon không cưỡng lại được!

Kết hợp mì soba với nước xốt mè rang tạo nên hương vị thơm ngon khó cưỡng. Cùng thử ngay bạn nhé!

[MÌ SOBA CHAY, NẤM TERIYAKI - XỐT MÈ RANG]

Nguyên liệu:

2 vắt mì soba

2 muỗng canh xốt mè rang

Wasabi

20gr đường

10ml giấm gạo

20ml nước tương kikkoman

Nấm teriyaki:

250-300gr nấm đùi gà

100gr bắp non

10gr đường

10ml rượu mirin

20ml nước tương kikkoman

Salad, cà chua bi,..

Cách làm:

- Luộc mì soba, sau đó để ráo

- Xốt mè rang trộn mì: cho tất cả nguyên liệu phần xốt vào tô sau đó khuấy đều đến khi đường tan ra thì cho mì soba đã luộc vào trộn lên. Có thể rắc thêm mè rang cho thơm và đẹp mặt sau đó để vào tủ lạnh tới khi dùng.

- Bắc chảo lên bếp, phi thơm một chút tỏi, sau đó cho nấm vào đảo đều, để nấm hơi xém cạnh thì cho bắp non vào.

- Cho đường vào và đảo đều, sau đó cho mirin vào

- Sau đó cho nước tương vào, đun sôi lên rồi liu riu đến khi xốt kẹo lại

- Ăn mì soba kèm với chút salad, cho nấm lên mì, thêm chút cà chua bi, đậu hủ chiên giòn với nồi chiên không dầu, sau cùng là rắc thêm chút Furikake để cho đẹp mắt vậy là xong rồi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Frank Pham

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bien-tau-mi-soba-an-kem-voi-xot-me-rang-noi-tieng-su-ket-hop-ngon-khong-cuong-lai-duoc-451746.html