Biến tấu Mì Soba ăn kèm với xốt mè rang nổi tiếng - Sự kết hợp ngon không cưỡng lại được!

Món ngon mỗi ngày 24/02/2022 11:07

Kết hợp mì soba với nước xốt mè rang tạo nên hương vị thơm ngon khó cưỡng. Cùng thử ngay bạn nhé!

[MÌ SOBA CHAY, NẤM TERIYAKI - XỐT MÈ RANG]

Biến tấu Mì Soba ăn kèm với xốt mè rang nổi tiếng - Sự kết hợp ngon không cưỡng lại được! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 vắt mì soba
  • 2 muỗng canh xốt mè rang
  • Wasabi
  • 20gr đường
  • 10ml giấm gạo
  • 20ml nước tương kikkoman

Nấm teriyaki:

  • 250-300gr nấm đùi gà
  • 100gr bắp non
  • 10gr đường
  • 10ml rượu mirin
  • 20ml nước tương kikkoman
  • Salad, cà chua bi,..

Cách làm:

- Luộc mì soba, sau đó để ráo

- Xốt mè rang trộn mì: cho tất cả nguyên liệu phần xốt vào tô sau đó khuấy đều đến khi đường tan ra thì cho mì soba đã luộc vào trộn lên. Có thể rắc thêm mè rang cho thơm và đẹp mặt sau đó để vào tủ lạnh tới khi dùng.

- Bắc chảo lên bếp, phi thơm một chút tỏi, sau đó cho nấm vào đảo đều, để nấm hơi xém cạnh thì cho bắp non vào.

- Cho đường vào và đảo đều, sau đó cho mirin vào

- Sau đó cho nước tương vào, đun sôi lên rồi liu riu đến khi xốt kẹo lại

- Ăn mì soba kèm với chút salad, cho nấm lên mì, thêm chút cà chua bi, đậu hủ chiên giòn với nồi chiên không dầu, sau cùng là rắc thêm chút Furikake để cho đẹp mắt vậy là xong rồi

 

Biến tấu Mì Soba ăn kèm với xốt mè rang nổi tiếng - Sự kết hợp ngon không cưỡng lại được! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Frank Pham

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