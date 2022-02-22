Mâm cơm nhà luôn là những món ngon nhất vì có tình yêu thương của gia đình!

Cơm nhà chưa biết nấu gì thì tham khảo ngay nhé
- Dồi sụn nướng nghi ngút khói - công thức lại siêu dễ
- Nghi ngút khói, thơm nức mũi mùi xôi hấp - Ăn một miếng xôi khúc thật ấm lòng
NHỮNG MÂM CƠM NHÀ ĐƠN GIẢN NẤU CẢ TUẦN KHÔNG LO LẶP MÓN
- Canh xương khoai tây
- Chả thịt rán
- Rau luộc
- Dưa chuột
- Nho xoài
- Rau muống luộc đánh dấm sấu
- Giá xào thịt
- Tôm rang
- Xoài
- Canh cá rô rau dền
- Tôm hấp
- Trứng kho thịt
- Mít
- Rau luộc
- Miến nấu lòng gà
- Gà luộc
- Mướp đắng xào trứng
- Chân gà trộn
- Vải
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Uyên