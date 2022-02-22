Mâm cơm nhà luôn là những món ngon nhất vì có tình yêu thương của gia đình!

Món ngon mỗi ngày 22/02/2022 13:20

Cơm nhà chưa biết nấu gì thì tham khảo ngay nhé

NHỮNG MÂM CƠM NHÀ ĐƠN GIẢN NẤU CẢ TUẦN KHÔNG LO LẶP MÓN 

  • Canh xương khoai tây
  • Chả thịt rán
  • Rau luộc
  • Dưa chuột
  • Nho xoài
Mâm cơm nhà luôn là những món ngon nhất vì có tình yêu thương của gia đình! - Ảnh 1
  • Rau muống luộc đánh dấm sấu
  • Giá xào thịt
  • Tôm rang
  • Xoài
Mâm cơm nhà luôn là những món ngon nhất vì có tình yêu thương của gia đình! - Ảnh 2
  • Canh cá rô rau dền
  • Tôm hấp
  • Trứng kho thịt
  • Mít
  • Rau luộc
Mâm cơm nhà luôn là những món ngon nhất vì có tình yêu thương của gia đình! - Ảnh 3
  • Miến nấu lòng gà
  • Gà luộc
  • Mướp đắng xào trứng
  • Chân gà trộn
  • Vải
Mâm cơm nhà luôn là những món ngon nhất vì có tình yêu thương của gia đình! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công! 

Nguồn: Fb Thu Uyên

Gà hấp muối dai giòn - thơm ngọt, đậm đà ăn mãi vẫn thèm

Gà hấp muối dai giòn - thơm ngọt, đậm đà ăn mãi vẫn thèm

Công thức đơn giản nhưng thành quả lại vô cùng ấn tượng, các mẹ hãy bắt tay vào làm để cả gia đình cùng thưởng thức nhé.

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