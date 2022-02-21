Gà hấp muối dai giòn - thơm ngọt, đậm đà ăn mãi vẫn thèm

Món ngon mỗi ngày 21/02/2022 16:22

Công thức đơn giản nhưng thành quả lại vô cùng ấn tượng, các mẹ hãy bắt tay vào làm để cả gia đình cùng thưởng thức nhé.

GÀ HẤP MUỐI

Gà hấp muối dai giòn - thơm ngọt, đậm đà ăn mãi vẫn thèm - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1.5kg gà
  • 200gr nấm rơm
  • 15 củ hành tím
  • 1 nắm lá chanh
  • 10 cây sả
  • 0.5kg muối hạt
  • Rau răm, dưa leo, dưa cải chua, kim chi, chanh ớt,...
  • Gia vị
Gà hấp muối dai giòn - thơm ngọt, đậm đà ăn mãi vẫn thèm - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Gà rửa sạch, lấy bộ lòng ra làm sạch. Chà gà với hỗn hợp rượu - muối - gừng giã nhuyễn, để tầm 5 phút rồi rửa sạch, để ráo, cắt chân cho gọn.

- Nấm rơm cắt chân, ngâm nước muối rồi rửa sạch.

- Củ hành tím bóc vỏ.

- Sả rửa sạch, cắt khúc đập dập.

- Cho 1 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh tiêu xay, ít lá chanh thái chỉ, 2 trái ớt băm nhuyễn vào chén trộn đều. Chà 1/2 hỗn hợp lên mình và bên trong con gà, còn 1/2 cho vào ướp cùng nấm rơm - củ hành tím - bộ lòng gà để thấm gia vị. Sau đó nhét nấm - củ hành - bộ lòng vào bên trong gà.

- Cho muối hạt vào nồi, xếp 1 lớp sả cắt khúc kín bề mặt muối, cho ít lá chanh, thêm 1/3 chén nước lọc tránh khét đáy. Đặt gà vào nồi, đậy nắp lại và bật bếp đun ở lửa vừa. 

 

Gà hấp muối dai giòn - thơm ngọt, đậm đà ăn mãi vẫn thèm - Ảnh 3

 

- Hấp gà tầm 45 phút thì vớt ra để ráo

- Muối ớt: cho vào cối và xay nhuyễn:

  • 2 muỗng canh muối hạt
  • 1.5mc đường
  • 1/2 muỗng canh bột ngọt
  • 1 muỗng canh tiêu xay
  • 10 trái ớt giã nhuyễn

- Cho muối ra chén, thêm 2 muỗng canh nước cốt chanh, ít lá chanh thái chỉ, củ hành tím thái khoanh.

- Bày gà ra mẹt, thêm rau răm - dưa cải chua - kim chi - nấm rơm - hành tím ăn kèm muối ớt

 

Gà hấp muối dai giòn - thơm ngọt, đậm đà ăn mãi vẫn thèm - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Diễm Hiền

Từ khóa:   bí kíp nấu ăn ngon cách làm gà hấp ngon cách làm gà hấp muối sả ngon

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 28 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ