Gà hấp muối dai giòn - thơm ngọt, đậm đà ăn mãi vẫn thèm

Công thức đơn giản nhưng thành quả lại vô cùng ấn tượng, các mẹ hãy bắt tay vào làm để cả gia đình cùng thưởng thức nhé.

GÀ HẤP MUỐI

Nguyên liệu:

1.5kg gà

200gr nấm rơm

15 củ hành tím

1 nắm lá chanh

10 cây sả

0.5kg muối hạt

Rau răm, dưa leo, dưa cải chua, kim chi, chanh ớt,...

Gia vị

Cách làm:

- Gà rửa sạch, lấy bộ lòng ra làm sạch. Chà gà với hỗn hợp rượu - muối - gừng giã nhuyễn, để tầm 5 phút rồi rửa sạch, để ráo, cắt chân cho gọn.

- Nấm rơm cắt chân, ngâm nước muối rồi rửa sạch.

- Củ hành tím bóc vỏ.

- Sả rửa sạch, cắt khúc đập dập.

- Cho 1 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh tiêu xay, ít lá chanh thái chỉ, 2 trái ớt băm nhuyễn vào chén trộn đều. Chà 1/2 hỗn hợp lên mình và bên trong con gà, còn 1/2 cho vào ướp cùng nấm rơm - củ hành tím - bộ lòng gà để thấm gia vị. Sau đó nhét nấm - củ hành - bộ lòng vào bên trong gà.

- Cho muối hạt vào nồi, xếp 1 lớp sả cắt khúc kín bề mặt muối, cho ít lá chanh, thêm 1/3 chén nước lọc tránh khét đáy. Đặt gà vào nồi, đậy nắp lại và bật bếp đun ở lửa vừa.

- Hấp gà tầm 45 phút thì vớt ra để ráo

- Muối ớt: cho vào cối và xay nhuyễn:

2 muỗng canh muối hạt

1.5mc đường

1/2 muỗng canh bột ngọt

1 muỗng canh tiêu xay

10 trái ớt giã nhuyễn

- Cho muối ra chén, thêm 2 muỗng canh nước cốt chanh, ít lá chanh thái chỉ, củ hành tím thái khoanh.

- Bày gà ra mẹt, thêm rau răm - dưa cải chua - kim chi - nấm rơm - hành tím ăn kèm muối ớt

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Diễm Hiền

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ga-hap-muoi-dai-gion-thom-ngot-dam-da-an-mai-van-them-451012.html