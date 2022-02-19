Bún nem nướng tại nhà - Vừa ngon vừa ăn bao nhiêu topping tùy ý!

Món ngon mỗi ngày 19/02/2022 12:33

Nấu trổ tài món ngon cho gia đình

Bún nem nướng, thịt nướng, chả giò

Bún nem nướng tại nhà - Vừa ngon vừa ăn bao nhiêu topping tùy ý! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Chả giò:

  • 300gr tôm cắt nhuyễn
  • 300gr thịt heo xay
  • 150gr đậu xanh hấp
  • 150gr khoai môn bào sợi
  • 100gr hành tỏi băm
  • 2 muỗng canh nước mắm ngon
  • 1 muỗng cafe bột nêm
  • 1/2 muỗng cafe tiêu
  • 1/2 muỗng cafe bột ngọt/ đường
Bún nem nướng tại nhà - Vừa ngon vừa ăn bao nhiêu topping tùy ý! - Ảnh 2

 

Thịt nướng:

  • 500gr thịt heo 
  • 2 muỗng canh nước mắm
  • 1 muỗng canh dầu hào
  • 3 muỗng canh mật ong
  • 1 muỗng canh sả băm
  • 1 muỗng canh hành tỏi băm
  • 1 muỗng cafe màu dừa
  • 1/2 muỗng cafe bột nêm
Bún nem nướng tại nhà - Vừa ngon vừa ăn bao nhiêu topping tùy ý! - Ảnh 3

 

Nem nướng:

  • 200gr mỡ
  • 500gr thịt xay
  • 400gr giò sống
  • 100gr hành, tỏi xay

Cách làm:

- Mỡ cắt hạt lưu ướp với 2 muỗng canh đường phơi ngoài nắng khoảng 1 tiếng/ bỏ lò nướng 1 tiếng

- Nêm 2 muỗng canh mắm, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cafe bột nêm, 1 muỗng cafe màu dừa, 1/2 muỗng cafe tiêu

- Trộn tất cả nguyên liệu với cùng gia vị

- Để tủ đá khoảng 3-4 tiếng rồi đem đi nướng với 30 phút đầu tiên ở 150 độ: nướng 15 phút rồi trở mặt thịt nướng thêm 15p nữa. Nướng thêm 2-3 phút/mặt 200 độ, vẫn trở mặt thịt cho có màu vàng đẹp

 

Bún nem nướng tại nhà - Vừa ngon vừa ăn bao nhiêu topping tùy ý! - Ảnh 4

 

Nước mắm:

  • 7 muỗng canh nước mắm
  • 7 muỗng canh đường
  • 5 muỗng canh nước nóng
  • 1/2 trái chanh lớn
  • 2 muỗng canh tỏi ớt băm

Bún nem nướng tại nhà - Vừa ngon vừa ăn bao nhiêu topping tùy ý! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Linh Lâm

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