Bún nem nướng tại nhà - Vừa ngon vừa ăn bao nhiêu topping tùy ý!

Nấu trổ tài món ngon cho gia đình
- Chả giò cuốn rau sống chấm nước mắm chua ngọt - Giòn tan trong miệng, ăn siêu đã!
- Thưởng thức dĩa cơm rang dưa bò nóng hổi mới ra lò - Gia vị hòa quyện 'ngon tê tái'!
Bún nem nướng, thịt nướng, chả giò
Nguyên liệu:
Chả giò:
- 300gr tôm cắt nhuyễn
- 300gr thịt heo xay
- 150gr đậu xanh hấp
- 150gr khoai môn bào sợi
- 100gr hành tỏi băm
- 2 muỗng canh nước mắm ngon
- 1 muỗng cafe bột nêm
- 1/2 muỗng cafe tiêu
- 1/2 muỗng cafe bột ngọt/ đường
Thịt nướng:
- 500gr thịt heo
- 2 muỗng canh nước mắm
- 1 muỗng canh dầu hào
- 3 muỗng canh mật ong
- 1 muỗng canh sả băm
- 1 muỗng canh hành tỏi băm
- 1 muỗng cafe màu dừa
- 1/2 muỗng cafe bột nêm
Nem nướng:
- 200gr mỡ
- 500gr thịt xay
- 400gr giò sống
- 100gr hành, tỏi xay
Cách làm:
- Mỡ cắt hạt lưu ướp với 2 muỗng canh đường phơi ngoài nắng khoảng 1 tiếng/ bỏ lò nướng 1 tiếng
- Nêm 2 muỗng canh mắm, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cafe bột nêm, 1 muỗng cafe màu dừa, 1/2 muỗng cafe tiêu
- Trộn tất cả nguyên liệu với cùng gia vị
- Để tủ đá khoảng 3-4 tiếng rồi đem đi nướng với 30 phút đầu tiên ở 150 độ: nướng 15 phút rồi trở mặt thịt nướng thêm 15p nữa. Nướng thêm 2-3 phút/mặt 200 độ, vẫn trở mặt thịt cho có màu vàng đẹp
Nước mắm:
- 7 muỗng canh nước mắm
- 7 muỗng canh đường
- 5 muỗng canh nước nóng
- 1/2 trái chanh lớn
- 2 muỗng canh tỏi ớt băm
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Linh Lâm