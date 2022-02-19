Bún nem nướng tại nhà - Vừa ngon vừa ăn bao nhiêu topping tùy ý!

Nấu trổ tài món ngon cho gia đình

Bún nem nướng, thịt nướng, chả giò

Nguyên liệu:

Chả giò:

300gr tôm cắt nhuyễn

300gr thịt heo xay

150gr đậu xanh hấp

150gr khoai môn bào sợi

100gr hành tỏi băm

2 muỗng canh nước mắm ngon

1 muỗng cafe bột nêm

1/2 muỗng cafe tiêu

1/2 muỗng cafe bột ngọt/ đường

Thịt nướng:

500gr thịt heo

2 muỗng canh nước mắm

1 muỗng canh dầu hào

3 muỗng canh mật ong

1 muỗng canh sả băm

1 muỗng canh hành tỏi băm

1 muỗng cafe màu dừa

1/2 muỗng cafe bột nêm

Nem nướng:

200gr mỡ

500gr thịt xay

400gr giò sống

100gr hành, tỏi xay

Cách làm:

- Mỡ cắt hạt lưu ướp với 2 muỗng canh đường phơi ngoài nắng khoảng 1 tiếng/ bỏ lò nướng 1 tiếng

- Nêm 2 muỗng canh mắm, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cafe bột nêm, 1 muỗng cafe màu dừa, 1/2 muỗng cafe tiêu

- Trộn tất cả nguyên liệu với cùng gia vị

- Để tủ đá khoảng 3-4 tiếng rồi đem đi nướng với 30 phút đầu tiên ở 150 độ: nướng 15 phút rồi trở mặt thịt nướng thêm 15p nữa. Nướng thêm 2-3 phút/mặt 200 độ, vẫn trở mặt thịt cho có màu vàng đẹp

Nước mắm:

7 muỗng canh nước mắm

7 muỗng canh đường

5 muỗng canh nước nóng

1/2 trái chanh lớn

2 muỗng canh tỏi ớt băm

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Linh Lâm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bun-nem-nuong-tai-nha-vua-ngon-vua-an-bao-nhieu-topping-tuy-y-450857.html