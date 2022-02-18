Thưởng thức dĩa cơm rang dưa bò nóng hổi mới ra lò - Gia vị hòa quyện 'ngon tê tái'!

- Thịt bò thái mỏng ướp với gừng, tỏi băm, tiêu, hạt nêm, muối, chút xíu nước mắm và 1 muỗng canh dầu ăn.

- Dưa cải chua rửa sạch cho bớt chua, vắt ráo nước. Phần cuộng dưa thái mỏng chừng 0,5cm cho dễ ngấm.

- Phi tỏi thơm, bỏ thịt bò vào xào xăn, nêm nếm vừa ăn rồi trút ra đĩa

- Phi hành thơm, bỏ cà chua và dưa vào xào, nêm nếm vừa ăn, đến khi dưa chín vàng và cà chua mềm ra là được, trút vào đĩa thịt bò xào trộn đều.

- Hành tím băm nhỏ, phi thơm với dầu ăn, đập trứng vào từ từ đảo cho trứng tơi và săn lại rồi đổ cơm vào.

- Cho hạt nêm, muối vừa ăn. Để lửa nhỏ giúp cho cơm khô dần đi, không đảo quá nhiều cơm dễ bị nát, nên dùng đũa đảo nhẹ nhàng và giúp cơm tơi đều. Đến khi cơm rang khô săn lại, hạt cơm tơi đều là được.

- Múc cơm ra đĩa, xếp bò xào dưa bên cạnh. Pha thêm chút nước nắm tỏi ớt ăn kèm cho dậy mùi. Rắc tiêu và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tran Viet Linh