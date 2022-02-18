Thưởng thức dĩa cơm rang dưa bò nóng hổi mới ra lò - Gia vị hòa quyện 'ngon tê tái'!

Món ngon mỗi ngày 18/02/2022 14:00

Trổ tài làm cơm rang dưa bò cho cả nhà đổi gió dịp cuối tuần ngay bạn nhé!

CƠM RANG DƯA BÒ

Thưởng thức dĩa cơm rang dưa bò nóng hổi mới ra lò - Gia vị hòa quyện 'ngon tê tái'! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr thịt thăn/ bắp bò
  • 500gr dưa cải muối chua
  • 2 quả trứng gà
  • 6 chén cơm trắng
  • 2 trái cà chua
  • Gừng, tỏi, tiêu, ớt
  • Gia vị: Nước mắm, muối, hạt nêm
  • Dầu ăn
Thưởng thức dĩa cơm rang dưa bò nóng hổi mới ra lò - Gia vị hòa quyện 'ngon tê tái'! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Thịt bò thái mỏng ướp với gừng, tỏi băm, tiêu, hạt nêm, muối, chút xíu nước mắm và 1 muỗng canh dầu ăn.

- Dưa cải chua rửa sạch cho bớt chua, vắt ráo nước. Phần cuộng dưa thái mỏng chừng 0,5cm cho dễ ngấm.

- Phi tỏi thơm, bỏ thịt bò vào xào xăn, nêm nếm vừa ăn rồi trút ra đĩa

 

Thưởng thức dĩa cơm rang dưa bò nóng hổi mới ra lò - Gia vị hòa quyện 'ngon tê tái'! - Ảnh 3

 

- Phi hành thơm, bỏ cà chua và dưa vào xào, nêm nếm vừa ăn, đến khi dưa chín vàng và cà chua mềm ra là được, trút vào đĩa thịt bò xào trộn đều.

 

Thưởng thức dĩa cơm rang dưa bò nóng hổi mới ra lò - Gia vị hòa quyện 'ngon tê tái'! - Ảnh 4

 

- Hành tím băm nhỏ, phi thơm với dầu ăn, đập trứng vào từ từ đảo cho trứng tơi và săn lại rồi đổ cơm vào.

- Cho hạt nêm, muối vừa ăn. Để lửa nhỏ giúp cho cơm khô dần đi, không đảo quá nhiều cơm dễ bị nát, nên dùng đũa đảo nhẹ nhàng và giúp cơm tơi đều. Đến khi cơm rang khô săn lại, hạt cơm tơi đều là được.

- Múc cơm ra đĩa, xếp bò xào dưa bên cạnh. Pha thêm chút nước nắm tỏi ớt ăn kèm cho dậy mùi. Rắc tiêu và thưởng thức 

 

Thưởng thức dĩa cơm rang dưa bò nóng hổi mới ra lò - Gia vị hòa quyện 'ngon tê tái'! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Tran Viet Linh

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