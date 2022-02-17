Mâm cơm cuốn hút hơn khi có thêm món ngon, cực lạ miệng - Chả trứng hấp lá tía tô!

Làm món ngon cho mâm cơm thêm sinh động, lại tăng thêm hương vị khiến cả nhà thích mê.
- Ăn vặt hay ăn kèm cơm nóng đều 'bén' mồi - Thịt xiên nướng thơm nức mũi!
- Xế chiều buồn miệng - Làm chân gà xốt Thái chua cay ngâm nhi ngon hết sảy!
CHẢ TRỨNG THỊT HẤP LÁ TÍA TÔ
Nguyên liệu:
- Thịt nạc vai xay
- Nấm mèo rửa sạch thái nhỏ
- Lá tía tô thái nhỏ
- 3 quả trứng gà ta
- Hành tím băm nhuyễn
Cách làm:
- Trộn đều tất cả các nguyên liệu trên vào nhau, chỉ đập 2 quả trứng giữ lại 1 quả để phết mặt trên lúc chả chín. Cho ít nước mắm nguyên chất, hạt nêm nấm rau củ và trộn đều.
- Cho thêm 1-2 muỗng dầu ăn vào cho chả đỡ khô
- Hấp cách thuỷ tầm 30 phút, muốn biết chín hay chưa thì lấy 1 chiếc đũa cắm xuống chả, nếu đũa khô là chín, còn đũa ướt là vẫn sống.
- Khi chả chín, đập 1 quả trứng gà ra 1 cái chén nhỏ, chỉ lấy lòng đỏ. Cho 1 muỗng cafe dầu điều đánh tan cùng lòng đỏ trứng. Sau đó phết đều lên mặt chả, đun tầm 3 phút nữa cho mặt trứng chín là được.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Van Anh