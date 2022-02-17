Mâm cơm cuốn hút hơn khi có thêm món ngon, cực lạ miệng - Chả trứng hấp lá tía tô!

Món ngon mỗi ngày 17/02/2022 08:00

Làm món ngon cho mâm cơm thêm sinh động, lại tăng thêm hương vị khiến cả nhà thích mê.

CHẢ TRỨNG THỊT HẤP LÁ TÍA TÔ

Mâm cơm cuốn hút hơn khi có thêm món ngon, cực lạ miệng - Chả trứng hấp lá tía tô! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt nạc vai xay
  • Nấm mèo rửa sạch thái nhỏ
  • Lá tía tô thái nhỏ
  • 3 quả trứng gà ta 
  • Hành tím băm nhuyễn

Cách làm:

- Trộn đều tất cả các nguyên liệu trên vào nhau, chỉ đập 2 quả trứng giữ lại 1 quả để phết mặt trên lúc chả chín. Cho ít nước mắm nguyên chất, hạt nêm nấm rau củ và trộn đều.

- Cho thêm 1-2 muỗng dầu ăn vào cho chả đỡ khô

- Hấp cách thuỷ tầm 30 phút, muốn biết chín hay chưa thì lấy 1 chiếc đũa cắm xuống chả, nếu đũa khô là chín, còn đũa ướt là vẫn sống.

- Khi chả chín, đập 1 quả trứng gà ra 1 cái chén nhỏ, chỉ lấy lòng đỏ. Cho 1 muỗng cafe dầu điều đánh tan cùng lòng đỏ trứng. Sau đó phết đều lên mặt chả, đun tầm 3 phút nữa cho mặt trứng chín là được.

 

Mâm cơm cuốn hút hơn khi có thêm món ngon, cực lạ miệng - Chả trứng hấp lá tía tô! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Van Anh

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