Ăn vặt hay ăn kèm cơm nóng đều 'bén' mồi - Thịt xiên nướng thơm nức mũi!

Làm thịt xiên ăn đơn giản nhưng cuốn vô cùng
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THỊT XIÊN NƯỚNG Nồi chiên không dầu - (NCKD)
Nguyên liệu:
- 700gr thịt nách/ vai giòn, ba chỉ
- 1 muỗng canh tỏi băm
- 1 muỗng canh hành tím băm
- 1/2 muỗng cafe ngũ vị hương
- 1 muỗng canh sữa đặc
- 1 muỗng canh nước hàng
- 2 muỗng canh mật ong
- 1 muỗng canh mè rang
- 2 muỗng canh nước mắm
- 1 muỗng nước tương
- 1 muỗng canh dầu hào
- 1 muỗng cafe bột điều
- 1 muỗng canh dầu vừng
- 1/2 muỗng cafe tiêu xay
Cách làm:
- Thịt rửa sạch, ngâm thịt tầm 10 phút với nước muối loãng.
- Sau đó thái miếng vuông độ dày vừa phải, ướp thịt với phần nguyên liệu trên trừ mật ong và mè rang.
- Ướp thịt ít nhất 3.4 tiếng/ để qua đêm cho ngấm gia vị.
- Nướng thịt:
- Set lần 1 nhiệt 160 độ trong 10 phút
- Lật mặt thịt set nướng lần 2 cũng 160 độ trong 7-8 phút
- Trộn đều mật ong và vừng rang. Quét đều 2 mặt thịt và nướng lần 3 khoảng 2-3 phút
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thắm Gà