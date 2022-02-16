Ăn vặt hay ăn kèm cơm nóng đều 'bén' mồi - Thịt xiên nướng thơm nức mũi!

Món ngon mỗi ngày 16/02/2022 10:00

Làm thịt xiên ăn đơn giản nhưng cuốn vô cùng

THỊT XIÊN NƯỚNG Nồi chiên không dầu - (NCKD)

Ăn vặt hay ăn kèm cơm nóng đều 'bén' mồi - Thịt xiên nướng thơm nức mũi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 700gr thịt nách/ vai giòn, ba chỉ
  • 1 muỗng canh tỏi băm
  • 1 muỗng canh hành tím băm
  • 1/2 muỗng cafe ngũ vị hương
  • 1 muỗng canh sữa đặc
  • 1 muỗng canh nước hàng
  • 2 muỗng canh mật ong
  • 1 muỗng canh mè rang
  • 2 muỗng canh nước mắm
  • 1 muỗng nước tương
  • 1 muỗng canh dầu hào
  • 1 muỗng cafe bột điều
  • 1 muỗng canh dầu vừng
  • 1/2 muỗng cafe tiêu xay

Cách làm:

- Thịt rửa sạch, ngâm thịt tầm 10 phút với nước muối loãng.

- Sau đó thái miếng vuông độ dày vừa phải, ướp thịt với phần nguyên liệu trên trừ mật ong và mè rang.

 

Ăn vặt hay ăn kèm cơm nóng đều 'bén' mồi - Thịt xiên nướng thơm nức mũi! - Ảnh 2

 

- Ướp thịt ít nhất 3.4 tiếng/ để qua đêm cho ngấm gia vị.

 

Ăn vặt hay ăn kèm cơm nóng đều 'bén' mồi - Thịt xiên nướng thơm nức mũi! - Ảnh 3

  • Nướng thịt:

- Set lần 1 nhiệt 160 độ trong 10 phút

- Lật mặt thịt set nướng lần 2 cũng 160 độ trong 7-8 phút

- Trộn đều mật ong và vừng rang. Quét đều 2 mặt thịt và nướng lần 3 khoảng 2-3 phút

 

Ăn vặt hay ăn kèm cơm nóng đều 'bén' mồi - Thịt xiên nướng thơm nức mũi! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thắm Gà

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