Ăn vặt hay ăn kèm cơm nóng đều 'bén' mồi - Thịt xiên nướng thơm nức mũi!

Làm thịt xiên ăn đơn giản nhưng cuốn vô cùng

THỊT XIÊN NƯỚNG Nồi chiên không dầu - (NCKD)

Nguyên liệu:

700gr thịt nách/ vai giòn, ba chỉ

1 muỗng canh tỏi băm

1 muỗng canh hành tím băm

1/2 muỗng cafe ngũ vị hương

1 muỗng canh sữa đặc

1 muỗng canh nước hàng

2 muỗng canh mật ong

1 muỗng canh mè rang

2 muỗng canh nước mắm

1 muỗng nước tương

1 muỗng canh dầu hào

1 muỗng cafe bột điều

1 muỗng canh dầu vừng

1/2 muỗng cafe tiêu xay

Cách làm:

- Thịt rửa sạch, ngâm thịt tầm 10 phút với nước muối loãng.

- Sau đó thái miếng vuông độ dày vừa phải, ướp thịt với phần nguyên liệu trên trừ mật ong và mè rang.

- Ướp thịt ít nhất 3.4 tiếng/ để qua đêm cho ngấm gia vị.

Nướng thịt:

- Set lần 1 nhiệt 160 độ trong 10 phút

- Lật mặt thịt set nướng lần 2 cũng 160 độ trong 7-8 phút

- Trộn đều mật ong và vừng rang. Quét đều 2 mặt thịt và nướng lần 3 khoảng 2-3 phút

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thắm Gà

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-vat-hay-an-kem-com-nong-deu-ben-moi-thit-xien-nuong-thom-nuc-mui-450233.html