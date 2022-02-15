Món chay ngày rằm tháng Giêng - Pate chay thơm ngon lại dễ làm ăn với món gì cũng ngon

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PATE CHAY
Nguyên liệu:
- 200gr nấm đông cô
- 100gr quả óc chó
- 7~8 nhánh hành hẹ
- 1 củ hành tây
- 1 củ hành tím
- 1 củ tỏi
- 25gr bơ lạt
Cách làm:
- Nấm, hành hẹ, hành tây, hành tím, tỏi: tất cả các nguyên liệu này đem thái nhỏ
- Quả óc chó rang qua cho thơm
- Cho bơ vào chảo nóng để chảy hết, sau đó cho hành tây, hành tím và tỏi vào phi tới khi nào hành hơi ngả vàng rồi mới đổ nấm vào
- Nêm tiêu muối cho đậm đà
- Xào thật kĩ cho hỗn hợp trên cho thật mềm, rồi cho nốt phần óc chó đã rang vào đảo thêm 2 phút
- Cuối cùng thì chỉ cần bỏ vô máy xay nhuyễn ra, để tủ lạnh ít nhất 2 tiếng. Vậy là đã hoàn thành rồi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Chang Le