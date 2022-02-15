Burger homemade - Món ăn sáng mê mẩn của các bạn trẻ!

Món ngon mỗi ngày 15/02/2022 05:08

Làm burger ăn sáng thôi

BÁNH MÌ BURGER MEN TỰ NHIÊN

Burger homemade - Món ăn sáng mê mẩn của các bạn trẻ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 100gr men tự nhiên 
  • 150gr bột mì (13%protein)
  • 90ml sữa tươi 
  • 20gr trứng gà 
  • 15gr bơ lạt 
Burger homemade - Món ăn sáng mê mẩn của các bạn trẻ! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Cho men, sữa vào thau khuấy đều tan.

- Cho muối, đường vào bột trộn đều.

- Trứng đánh tan cân lấy 20gr vừa đủ

- Cho tất cả vào thau trộn bột thành khối.

- Đậy khăn ẩm cho bột nghỉ 20 phút.

- Cho bơ vào nhồi bột khoảng 15~20 phút cho đến khi bột không còn dính tay, mịn kéo màng mỏng. Đậy khăn ẩm ủ bột qua đêm khoảng 8 tiếng.

- Lấy bột ra chia 5 phần bằng nhau vo tròn ấn dẹp.

- Ủ bột nơi kính hơi. Từ 2~4 tiếng tuỳ theo men mạnh/ yếu nhiệt độ phòng nóng hay lạnh.

- Bánh nở gấp đôi, phết trứng lên rắc thêm ít mè.

- Bật lò cho nóng rồi nướng 190°c 20 phút. Bánh chín lấy ra để nguội cắt đôi.

 

Burger homemade - Món ăn sáng mê mẩn của các bạn trẻ! - Ảnh 3

  • Làm nhân bánh thịt:

- Cắt ít rau cải, dưa leo, cà chua

- Chan nước xốt thịt ham, tương cà, mayonnaise tùy ý

 

Burger homemade - Món ăn sáng mê mẩn của các bạn trẻ! - Ảnh 4

Thành quả:

Burger homemade - Món ăn sáng mê mẩn của các bạn trẻ! - Ảnh 5 

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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Từ khóa:   bánh mì Những món ăn ngon #thịt bò nướng

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