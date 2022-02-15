Burger homemade - Món ăn sáng mê mẩn của các bạn trẻ!

Làm burger ăn sáng thôi

BÁNH MÌ BURGER MEN TỰ NHIÊN

Nguyên liệu:

100gr men tự nhiên

150gr bột mì (13%protein)

90ml sữa tươi

20gr trứng gà

15gr bơ lạt

Cách làm:

- Cho men, sữa vào thau khuấy đều tan.

- Cho muối, đường vào bột trộn đều.

- Trứng đánh tan cân lấy 20gr vừa đủ

- Cho tất cả vào thau trộn bột thành khối.

- Đậy khăn ẩm cho bột nghỉ 20 phút.

- Cho bơ vào nhồi bột khoảng 15~20 phút cho đến khi bột không còn dính tay, mịn kéo màng mỏng. Đậy khăn ẩm ủ bột qua đêm khoảng 8 tiếng.

- Lấy bột ra chia 5 phần bằng nhau vo tròn ấn dẹp.

- Ủ bột nơi kính hơi. Từ 2~4 tiếng tuỳ theo men mạnh/ yếu nhiệt độ phòng nóng hay lạnh.

- Bánh nở gấp đôi, phết trứng lên rắc thêm ít mè.

- Bật lò cho nóng rồi nướng 190°c 20 phút. Bánh chín lấy ra để nguội cắt đôi.

Làm nhân bánh thịt:

- Cắt ít rau cải, dưa leo, cà chua

- Chan nước xốt thịt ham, tương cà, mayonnaise tùy ý

Thành quả:

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/burger-homemade-mon-an-sang-me-man-cua-cac-ban-tre-449954.html