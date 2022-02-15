Burger homemade - Món ăn sáng mê mẩn của các bạn trẻ!

Làm burger ăn sáng thôi
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BÁNH MÌ BURGER MEN TỰ NHIÊN
Nguyên liệu:
- 100gr men tự nhiên
- 150gr bột mì (13%protein)
- 90ml sữa tươi
- 20gr trứng gà
- 15gr bơ lạt
Cách làm:
- Cho men, sữa vào thau khuấy đều tan.
- Cho muối, đường vào bột trộn đều.
- Trứng đánh tan cân lấy 20gr vừa đủ
- Cho tất cả vào thau trộn bột thành khối.
- Đậy khăn ẩm cho bột nghỉ 20 phút.
- Cho bơ vào nhồi bột khoảng 15~20 phút cho đến khi bột không còn dính tay, mịn kéo màng mỏng. Đậy khăn ẩm ủ bột qua đêm khoảng 8 tiếng.
- Lấy bột ra chia 5 phần bằng nhau vo tròn ấn dẹp.
- Ủ bột nơi kính hơi. Từ 2~4 tiếng tuỳ theo men mạnh/ yếu nhiệt độ phòng nóng hay lạnh.
- Bánh nở gấp đôi, phết trứng lên rắc thêm ít mè.
- Bật lò cho nóng rồi nướng 190°c 20 phút. Bánh chín lấy ra để nguội cắt đôi.
- Làm nhân bánh thịt:
- Cắt ít rau cải, dưa leo, cà chua
- Chan nước xốt thịt ham, tương cà, mayonnaise tùy ý
Thành quả:
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado