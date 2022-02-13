Bánh mì tôm phướng phô mai béo ngậy nức mũi!

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BÁNH MÌ PHÔ MAI | TÔM NƯỚNG PHÔ MAI
Nguyên liệu:
- 2 con tôm sú
- 8 miếng phô mai bò cười
- 2 muỗng mayonaise
- 3 muỗng sữa đặc
- 3 muỗng sữa tươi không đường
- Tỏi bằm, tiêu, muối, húng, bơ lạt
- 80gr phô mai mozzarella
Cách làm:
- Bóc 8 miếng vào nồi dùng muỗng quết nhuyễn, thêm 2 muỗng mayonaise, 3 muỗng sữa tươi không đường trộn đều với xíu muối.
- Bắc nồi đun lửa nhỏ tới khi hòa quyện lại, cho 1 muỗng sữa đặc. Trút 1/2 hỗn hợp ra bát riêng
- Cho thêm 2 muỗng sữa đặc khuấy tiếp, sau đó tắt bếp
- Tôm bóc vỏ thái nhỏ phi tỏi với bơ lạt xào tôm săn lại tại chảo.
- Cắt đôi bánh mì phết xốt cho đều, thêm phô mai tùy ý, làm tương tự với tôm
- Nướng cả 2 loại trong 15 phút với 200 độ c. Bánh mì tôm thì rắc thêm tiêu và húng bằm cho thơm khi ăn.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ha Phuong Le