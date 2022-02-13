Bánh mì tôm phướng phô mai béo ngậy nức mũi!

Món ngon mỗi ngày 13/02/2022 23:08

Món ngon cho một buổi chiều ăn vặt.

BÁNH MÌ PHÔ MAI | TÔM NƯỚNG PHÔ MAI

Bánh mì tôm phướng phô mai béo ngậy nức mũi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 2 con tôm sú
  • 8 miếng phô mai bò cười 
  • 2 muỗng mayonaise 
  • 3 muỗng sữa đặc  
  • 3 muỗng sữa tươi không đường 
  • Tỏi bằm, tiêu, muối, húng, bơ lạt
  • 80gr phô mai mozzarella 
Bánh mì tôm phướng phô mai béo ngậy nức mũi! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Bóc 8 miếng vào nồi dùng muỗng quết nhuyễn, thêm 2 muỗng mayonaise, 3 muỗng sữa tươi không đường trộn đều với xíu muối.  

 

Bánh mì tôm phướng phô mai béo ngậy nức mũi! - Ảnh 3

 

- Bắc nồi đun lửa nhỏ tới khi hòa quyện lại, cho 1 muỗng sữa đặc. Trút 1/2 hỗn hợp ra bát riêng 

 

Bánh mì tôm phướng phô mai béo ngậy nức mũi! - Ảnh 4

 

- Cho thêm 2 muỗng sữa đặc khuấy tiếp, sau đó tắt bếp

- Tôm bóc vỏ thái nhỏ phi tỏi với bơ lạt xào tôm săn lại tại chảo.

 

Bánh mì tôm phướng phô mai béo ngậy nức mũi! - Ảnh 5

 

- Cắt đôi bánh mì phết xốt cho đều, thêm phô mai tùy ý, làm tương tự với tôm

 

Bánh mì tôm phướng phô mai béo ngậy nức mũi! - Ảnh 6

 

- Nướng cả 2 loại trong 15 phút với 200 độ c. Bánh mì tôm thì rắc thêm tiêu và húng bằm cho thơm khi ăn.

 

Bánh mì tôm phướng phô mai béo ngậy nức mũi! - Ảnh 7

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Ha Phuong Le

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