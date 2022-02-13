Bánh mì tôm phướng phô mai béo ngậy nức mũi!

- Bóc 8 miếng vào nồi dùng muỗng quết nhuyễn, thêm 2 muỗng mayonaise, 3 muỗng sữa tươi không đường trộn đều với xíu muối.

- Bắc nồi đun lửa nhỏ tới khi hòa quyện lại, cho 1 muỗng sữa đặc. Trút 1/2 hỗn hợp ra bát riêng

- Cho thêm 2 muỗng sữa đặc khuấy tiếp, sau đó tắt bếp

- Tôm bóc vỏ thái nhỏ phi tỏi với bơ lạt xào tôm săn lại tại chảo.

- Cắt đôi bánh mì phết xốt cho đều, thêm phô mai tùy ý, làm tương tự với tôm

- Nướng cả 2 loại trong 15 phút với 200 độ c. Bánh mì tôm thì rắc thêm tiêu và húng bằm cho thơm khi ăn.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ha Phuong Le