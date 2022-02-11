6 cách giảm nguy cơ ung thư khi nướng thịt: Lưu lại ngay để có thể thưởng thức thịt nướng một cách an toàn!

Dinh dưỡng 11/02/2022 11:53

Ngày Ung thư Thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 4 tháng 2 để truyền bá nhận thức của mọi người về bệnh ung thư và những định kiến ​​liên quan đến căn bệnh này. Ngày này được đánh dấu để khuyến khích việc phòng ngừa, phát hiện và điều trị ung thư. Để ủng hộ ngày ý nghĩa này, bài đọc này sẽ mách bạn cách giảm nguy cơ ung thư khi nướng thịt cực đơn giản. 

Đối với những người không để ý khi nướng thịt, mặc dù thịt có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nướng thịt có thể khiến cơ thể con người mắc bệnh ung thư. Người ta đã chứng minh rằng nấu bất kỳ loại thịt nào ở nhiệt độ cao đều tạo ra các chất gây ung thư, còn được gọi là amin dị vòng, hoặc HCAs. Các hợp chất này có thể bám vào bề mặt của thịt và làm tăng nguy cơ ung thư. Hãy xem các thủ thuật này, sử dụng chúng khi nướng để giữ an toàn khi thưởng thức thịt nướng.

Nướng các miếng nhỏ hơn

6 cách giảm nguy cơ ung thư khi nướng thịt: Lưu lại ngay để có thể thưởng thức thịt nướng một cách an toàn! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, người ta nên cắt thịt thành những miếng nhỏ hơn để chúng chín nhanh và tiếp xúc với nhiệt độ cao trong thời gian ngắn hơn. Điều này giúp giảm nguy cơ tiếp xúc với thịt với các hợp chất gây ung thư.

Lật thịt thường xuyên

6 cách giảm nguy cơ ung thư khi nướng thịt: Lưu lại ngay để có thể thưởng thức thịt nướng một cách an toàn! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đảm bảo rằng trong khi nướng, bạn thường xuyên lật mặt thịt để không mặt thịt nào có thời gian hấp thụ nhiệt quá nhiều. 

Sử dụng nhiệt độ phù hợp

6 cách giảm nguy cơ ung thư khi nướng thịt: Lưu lại ngay để có thể thưởng thức thịt nướng một cách an toàn! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thay vì sử dụng bếp nướng than, người ta có thể sử dụng bếp nướng gas để kiểm soát nhiệt độ tốt hơn. Cách sử dụng đúng cách để sử dụng bếp nướng bằng gas là bật lửa và đặt thịt ở giữa để nướng chín đều.

 

Nấu trước thịt

 

6 cách giảm nguy cơ ung thư khi nướng thịt: Lưu lại ngay để có thể thưởng thức thịt nướng một cách an toàn! - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Cũng nên nấu một phần thịt trong lò nướng, bếp hoặc lò vi sóng trước. Hành động này giúp giảm thời gian tiếp xúc của thịt trên vỉ nướng.

 

6 cách giảm nguy cơ ung thư khi nướng thịt: Lưu lại ngay để có thể thưởng thức thịt nướng một cách an toàn! - Ảnh 5
Ảnh minh họa

 

Một chìa khóa khác để giữ thịt của bạn an toàn khỏi các hợp chất gây ung thư là ướp chúng thật kỹ. Theo các chuyên gia, người ta nên ướp thịt và để thịt nghỉ ít nhất 30 phút trước khi nướng để giảm sự hình thành HCA. Ngoài ra, người ta đã chứng minh rằng sử dụng giấm hoặc nước cốt chanh để ướp gia vị có hiệu quả cao trong việc tạo màng ngăn với các chất gây ung thư khi nướng.

 

Chọn thịt nạc hơn

6 cách giảm nguy cơ ung thư khi nướng thịt: Lưu lại ngay để có thể thưởng thức thịt nướng một cách an toàn! - Ảnh 6
Ảnh minh họa

 

Chọn các loại thịt nạc hơn như thịt gà, hải sản và gà tây không da với ít chất béo sẽ giúp giảm ngọn lửa hun tiếp xúc thịt và khói có chứa hydrocacbon có hại. 

 

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