Bún cá ngọt thanh - Ăn kèm rau sống vừa đủ đạm vừa dinh dưỡng!

- Rửa sạch xương heo và xương cá, chần qua nước sôi 1 lượt rồi cho 2 loại xương vào nồi ninh với nước; bỏ thêm 1 củ hành tây, 1 vài nhánh hành tím và vài lát gừng cho thơm, ninh trong khoảng 1 tiếng.

Các loại rau củ ăn kèm: 4-5 quả cà chua, rau cải, giá đỗ, hành lá, thì là, rau sống tùy sở thích

- Cá thái miếng vừa ăn, ướp với bột canh, bột hành, bột tỏi và bột nghệ để tạo màu vàng, ướp cá trong 15-30 phút. Sau đó, cho thêm bột bắp vào để phủ 1 lớp bột lên miếng cá rồi mang đi chiên.

- Cá chiên ngập dầu trong khoảng 5 phút rồi vớt ra để ráo dầu.

- Nước dùng ninh tầm 1 tiếng thì vớt hết xương ra, sau đó cho thêm bột canh vừa ăn, bột nghệ đển ước có màu vàng đẹp, và nước mẻ/ giấm bỗng để tạo vị chua.

- Cà chua thái múi cau, phi thơm hành khô rồi xào với cà chua trong khoảng 1-2 phút, rồi đổ cà chua vào nồi nước dùng.

- Các loại rau ăn kèm như gái đỗ, rau cải chần qua nước dùng trước khi xếp vào bát.

- Xếp các nguyên liệu và bát, chan nước dùng lên và thường thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoàng Ánh