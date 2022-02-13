Bún cá ngọt thanh - Ăn kèm rau sống vừa đủ đạm vừa dinh dưỡng!

Làm bún cá ăn sáng.
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BÚN CÁ
Nguyên liệu:
- 1 con cá rô phi
- 300gr xương heo
- Ninh nước dùng: 1 củ hành tây, 1 củ hành tím, 1 nhánh gừng, 2 muỗng canh mẻ/ giấm bỗng, bột canh, bột nghệ
- Ướp cá: 2 muỗng cafe bột canh, 2 muỗng cafe bột hành, bột tỏi, 3 muỗng cafe bột nghệ / bột sư tử. Tẩm cá trước khi chiên: 2 muỗng canh bột bắp/ bột chiên giòn
- Các loại rau củ ăn kèm: 4-5 quả cà chua, rau cải, giá đỗ, hành lá, thì là, rau sống tùy sở thích
Cách làm:
- Rửa sạch xương heo và xương cá, chần qua nước sôi 1 lượt rồi cho 2 loại xương vào nồi ninh với nước; bỏ thêm 1 củ hành tây, 1 vài nhánh hành tím và vài lát gừng cho thơm, ninh trong khoảng 1 tiếng.
- Cá thái miếng vừa ăn, ướp với bột canh, bột hành, bột tỏi và bột nghệ để tạo màu vàng, ướp cá trong 15-30 phút. Sau đó, cho thêm bột bắp vào để phủ 1 lớp bột lên miếng cá rồi mang đi chiên.
- Cá chiên ngập dầu trong khoảng 5 phút rồi vớt ra để ráo dầu.
- Nước dùng ninh tầm 1 tiếng thì vớt hết xương ra, sau đó cho thêm bột canh vừa ăn, bột nghệ đển ước có màu vàng đẹp, và nước mẻ/ giấm bỗng để tạo vị chua.
- Cà chua thái múi cau, phi thơm hành khô rồi xào với cà chua trong khoảng 1-2 phút, rồi đổ cà chua vào nồi nước dùng.
- Các loại rau ăn kèm như gái đỗ, rau cải chần qua nước dùng trước khi xếp vào bát.
- Xếp các nguyên liệu và bát, chan nước dùng lên và thường thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hoàng Ánh