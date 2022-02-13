5 lý do để thay thế dầu tinh luyện bằng dầu dừa nguyên chất ngay hôm nay

Dinh dưỡng 13/02/2022 06:07

Lối sống ít vận động, thói quen ăn uống không lành mạnh và căng thẳng đã dần tác động đến tình trạng sức khỏe của thế hệ trẻ. Đây là lý do tại sao mọi người đang hướng tới việc tìm kiếm các giải pháp thay thế lành mạnh hơn để giữ dáng và khỏe mạnh. 

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Khi nói đến việc chuyển sang các lựa chọn thay thế lành mạnh hơn, điều đầu tiên khiến tâm trí nhớ đến là dầu ăn vì nó chứa nhiều chất béo bão hòa. Dưới đây là 5 lý do tại sao bạn nên chuyển sang dùng dầu dừa nguyên chất ngay hôm nay!

Tại sao cần chuyển sang dùng dầu dừa?

So với dầu tinh luyện, dầu ép lạnh là một lựa chọn thay thế tốt hơn do quy trình chiết xuất và các ưu điểm về sức khỏe của chúng. Dầu ép lạnh đang trở nên phổ biến vì phương pháp chuẩn bị đảm bảo giữ được hàm lượng chất chống oxy hóa, cũng như hương vị và giá trị dinh dưỡng. Ngược lại, dầu tinh luyện được xử lý bằng cách sử dụng kiềm, chất tẩy trắng và axit để tạo ra độ nhớt nhất quán cho sản phẩm. Loại dầu lành mạnh nhất là dầu dừa nguyên chất ép lạnh, có thể tăng cường năng lượng và cải thiện cholesterol HDL (tốt). MCTs (Triglyceride) có nhiều trong dầu dừa sẽ giúp hỗ trợ quản lý cân nặng.

5 lý do để thay thế dầu tinh luyện bằng dầu dừa nguyên chất ngay hôm nay - Ảnh 2
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Tiêu thụ Dầu dừa nguyên chất ép lạnh không tinh chế và chiết xuất từ ​​trái dừa mới thu hoạch là lựa chọn lý tưởng để nấu ăn, tốt cho sức khỏe hơn các loại dầu thực vật tinh chế khác. Công nghệ ép lạnh giúp bảo quản và giữ được độ ngon tự nhiên, các chất dinh dưỡng quan trọng, hương thơm và vị đậm đà của trái dừa tươi. Dầu dừa có chứa các axit béo lành mạnh giúp tăng cường năng lượng và cũng được biết là làm tăng cholesterol HDL (tốt) trong máu, tốt cho sức khỏe tổng thể của bạn. 

Dầu dừa cũng chứa nhiều MCT (Triglyceride) giúp kiểm soát cân nặng tổng thể. Dolly Kumar, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Gaia good health chia sẻ những lợi ích khi sử dụng dầu dừa ép lạnh.

Cải thiện vóc dáng

5 lý do để thay thế dầu tinh luyện bằng dầu dừa nguyên chất ngay hôm nay - Ảnh 3
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Chất béo trung tính chuỗi trung bình (MCTs), một loại chất béo bão hòa, có nhiều trong dầu dừa. MCT có khả năng thúc đẩy số lượng calo đốt cháy của cơ thể. Vfa nó có thể giúp giảm cân hiệu quả.

Tăng cường năng lượng tự nhiên

 

5 lý do để thay thế dầu tinh luyện bằng dầu dừa nguyên chất ngay hôm nay - Ảnh 4
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Có rất nhiều loại nước tăng lực có sẵn trên thị trường, nhưng không loại nào tốt hơn những gì mà dầu dừa ép lạnh tự nhiên có thể cung cấp. MCT có trong dầu dừa ép lạnh được chuyển thẳng đến gan của chúng ta và hoạt động như carbs, cung cấp nguồn cung cấp năng lượng dồi dào và sẵn sàng cho sức khỏe. MCT đã được sử dụng rộng rãi để xây dựng chế độ ăn uống dinh dưỡng trong thể thao và được nhiều vận động viên trên toàn cầu áp dụng.

Chất lượng kháng khuẩn

5 lý do để thay thế dầu tinh luyện bằng dầu dừa nguyên chất ngay hôm nay - Ảnh 5
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Axit lauric là một axit béo có trong dầu dừa, chiếm gần một nửa số MCT. Nó có đặc tính kháng khuẩn chống lại vi trùng gây bệnh. Do đó, axit lauric được chứng minh là một chất diệt khuẩn hiệu quả có thể tiêu diệt vi khuẩn một cách hiệu quả. Do dầu dừa ép lạnh này cung cấp các đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm.

Cải thiện sức khỏe răng miệng

 

5 lý do để thay thế dầu tinh luyện bằng dầu dừa nguyên chất ngay hôm nay - Ảnh 6
Ảnh minh họa

 

Streptococcus mutans là một loại vi khuẩn được tìm thấy trong khoang miệng. Súc miệng bằng dầu dừa ép lạnh giúp loại bỏ vi khuẩn S. mutans khỏi miệng của chúng ta một cách hiệu quả so với nước súc miệng thông thường.

 

Chuyên gia chăm sóc da

 

5 lý do để thay thế dầu tinh luyện bằng dầu dừa nguyên chất ngay hôm nay - Ảnh 7
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Dầu dừa ép lạnh có thể chăm sóc làn da của bạn với hiệu quả cao hơn bất kỳ loại kem dưỡng ẩm nào sử dụng nhiều thành phần nhân tạo. Dầu dừa được ép lạnh do giữ được tất cả các đặc tính dinh dưỡng nên cung cấp một liệu pháp trị liệu cho da, có thể hỗ trợ chữa các bệnh ngoài da như viêm da cơ địa. Nó giúp tăng cường độ ẩm cho da khô và nứt nẻ, đồng thời giúp da hoạt động tốt hơn bằng cách trở thành là một lá chắn chống lại các tác nhân lây nhiễm, hóa chất và chất gây dị ứng.

 

Theo times of india

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