Thêm sáu loại 'siêu thực phẩm' tăng cường trí não này vào chế độ ăn uống của bạn khiến tuổi xuân phải mừng thầm vì độ trẻ đẹp rạng ngời

Dinh dưỡng 13/02/2022 13:00

Những gì bạn ăn không chỉ để giữ cho cơ thể cân đối hoặc vòng eo của bạn ở mức kiểm soát. Ngay cả não của bạn cũng cần thức ăn để hoạt động bình thường. Trong khi chúng ta bận tâm nhiều hơn đến sức khỏe nói chung của mình, chung ta lại có xu hướng bỏ qua sức khỏe của bộ não. 

Người ta nói rằng bất cứ thứ gì không tốt cho tim cũng không tốt cho não. Vì vậy, hãy suy nghĩ trước khi ăn chiếc bánh mì kẹp thịt béo ngậy không hề tốt cho tim mạch. Chất béo bão hòa thường làm tắc nghẽn các động mạch dẫn đến não của bạn, khiến bạn có nguy cơ bị đột quỵ. Mặt khác, axit béo omega 3 giúp khơi thông các động mạch. Chúng cũng làm thay đổi tâm trí của bạn và giúp giảm trầm cảm. 

Thêm sáu loại 'siêu thực phẩm' tăng cường trí não này vào chế độ ăn uống của bạn khiến tuổi xuân phải mừng thầm vì độ trẻ đẹp rạng ngời - Ảnh 1

 

Dưới đây là những loại thực phẩm tốt nhất để giữ cho tâm trí của bạn luôn tươi trẻ và giúp bạn năng lượng khỏe mạnh.

1. Các loại hạt  

Thêm sáu loại 'siêu thực phẩm' tăng cường trí não này vào chế độ ăn uống của bạn khiến tuổi xuân phải mừng thầm vì độ trẻ đẹp rạng ngời - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Các loại hạt chứa chất béo không bão hòa để giữ cho động mạch của bạn luôn thông thoáng, cũng như mức độ tiền chất của serotonin để cải thiện tâm trạng tốt hơn. Quả hạch và các loại hạt cũng chứa một lượng lớn vitamin E và là một nguồn giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Khi một người già đi, não của họ có thể tiếp xúc với hình thức căng thẳng oxy hóa này và do đó vitamin E có thể hỗ trợ sức khỏe của não và giúp giữ cho não bộ tươi trẻ. 

Các loại quả và hạt bạn cần ăn: 

  • Hạt hoa hướng dương
  • Quả hạnh 
  • Hạt phỉ 
  • Quả óc chó 

2. Cá

Thêm sáu loại 'siêu thực phẩm' tăng cường trí não này vào chế độ ăn uống của bạn khiến tuổi xuân phải mừng thầm vì độ trẻ đẹp rạng ngời - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

Cá là một nguồn cung cấp axit béo omega 3 tuyệt vời. Omega-3 giúp xây dựng màng bao quanh các tế bào trong cơ thể, bao gồm cả tế bào não. Do đó, chúng có thể giúp cải thiện cấu trúc của não hoặc tâm trí. Cá chứa nhiều dầu omega-3 được coi là tốt nhất cho não.  

Gợi ý về những loại cá chứa nhiều omega-3: 

  • Cá hồi
  • Cá thu 
  • Cá ngừ 
  • Cá trích 

Tuy nhiên, bạn cũng có thể nhận được omega-3 từ các loại hạt như hạt lanh và các loại hạt khác. 

3. Đậu nành 

Thêm sáu loại 'siêu thực phẩm' tăng cường trí não này vào chế độ ăn uống của bạn khiến tuổi xuân phải mừng thầm vì độ trẻ đẹp rạng ngời - Ảnh 4
Ảnh minh họa

 

Đậu nành chứa protein, chất xơ và chất béo lành mạnh. Đậu nành là một thực phẩm chữa bệnh não tuyệt vời và giúp giữ cho tâm trí của bạn bình tĩnh và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển trí não. 

Bạn có thể tiêu thụ một cốc đậu nành mỗi ngày như một phần của chế độ ăn uống giúp tăng cường trí não. 

4. Bơ

Thêm sáu loại 'siêu thực phẩm' tăng cường trí não này vào chế độ ăn uống của bạn khiến tuổi xuân phải mừng thầm vì độ trẻ đẹp rạng ngời - Ảnh 5
Ảnh minh họa

 

Không chỉ là món yêu thích của nhiều của thế hệ trẻ, bơ còn rất giàu chất béo không bão hòa có thể hỗ trợ não bộ. Ăn chất béo không bão hòa làm giảm huyết áp đồng thời giúp não chữa lành mệt mỏi và hoạt động tốt hơn. 

Các nguồn chất béo không bão hòa lành mạnh khác bao gồm:  

  • Hạnh nhân, hạt điều và đậu phộng
  • Hạt lanh và hạt chia
  • Dầu đậu nành, hướng dương và dầu hạt cải
  • Quả óc chó và hạt quả hạch Brazil

5. Sô cô la đen

Thêm sáu loại 'siêu thực phẩm' tăng cường trí não này vào chế độ ăn uống của bạn khiến tuổi xuân phải mừng thầm vì độ trẻ đẹp rạng ngời - Ảnh 6
Ảnh minh họa

 

Sô cô la đen có chứa ca cao giàu chất flavonoid là một loại chất chống oxy hóa. Các flavonoid trong cacao được cho là tốt cho não bộ. Chúng cũng có thể kích thích lưu lượng máu trong não tích cực. 

Có những báo cáo cho thấy rằng sô cô la đen được coi là một sản phẩm tăng cường trí não. Các báo cáo kết luận rằng ăn loại sô cô la này có thể cải thiện độ dẻo của não, điều rất quan trọng đối với việc học tập và cũng có thể cung cấp các lợi ích khác liên quan đến não bộ. 

6. Ngũ cốc nguyên hạt 

Thêm sáu loại 'siêu thực phẩm' tăng cường trí não này vào chế độ ăn uống của bạn khiến tuổi xuân phải mừng thầm vì độ trẻ đẹp rạng ngời - Ảnh 7
Ảnh minh họa

 

Ăn ngũ cốc nguyên hạt là một cách khác để hấp thụ tác dụng tuyệt vời của vitamin E, vì những loại ngũ cốc này là nguồn cung cấp vitamin dồi dào. 

Chế độ ăn uống tăng cường trí não này nên bao gồm 

  • Gạo lức 
  • Lúa mạch 
  • Bột mì khô 
  • Cháo bột yến mạch 
  • Mì ống nguyên chất

 

Theo Indiatimes

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