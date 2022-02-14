Socola homemade cho người thương yêu vào dịp valentine ngọt ngào!

Socola ngọt ngào ngày 14/2 dành cho người thương...

CHOCOLATE TRUFFLE

Nguyên liệu:

200gr chocolate cacao 85%

80ml whipping cream

50gr bơ lạt

50gr vụn dừa khô

30gr đường bột

Cách làm:



- Đun cách thuỷ chocolate cho nóng chảy rồi để khoảng 10 phút cho nguội.

- Cho bơ vào âu, dùng phới đánh bông xốp lên, đến khi bơ ngả màu trắng là được. Tiếp cho cho whipping và đường bột vào bơ đánh bông cùng.

- Chia chocolate làm 2 phần. Cho lần lượt từng phần vào hỗn hợp trộn đều lên. Đổ hỗn hợp này vào khuôn tùy thích, cho khuôn vào ngăn mát khoảng 15-30 phút.

- Sau đó lăn ngay viên kẹo này qua vụn dừa/ cacao bột.

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Linh Bông Coquelicot

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