Socola homemade cho người thương yêu vào dịp valentine ngọt ngào!

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CHOCOLATE TRUFFLE
Nguyên liệu:
- 200gr chocolate cacao 85%
- 80ml whipping cream
- 50gr bơ lạt
- 50gr vụn dừa khô
- 30gr đường bột
Cách làm:
- Đun cách thuỷ chocolate cho nóng chảy rồi để khoảng 10 phút cho nguội.
- Cho bơ vào âu, dùng phới đánh bông xốp lên, đến khi bơ ngả màu trắng là được. Tiếp cho cho whipping và đường bột vào bơ đánh bông cùng.
- Chia chocolate làm 2 phần. Cho lần lượt từng phần vào hỗn hợp trộn đều lên. Đổ hỗn hợp này vào khuôn tùy thích, cho khuôn vào ngăn mát khoảng 15-30 phút.
- Sau đó lăn ngay viên kẹo này qua vụn dừa/ cacao bột.
- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Linh Bông Coquelicot