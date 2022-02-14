Socola homemade cho người thương yêu vào dịp valentine ngọt ngào!

Món ngon mỗi ngày 14/02/2022 09:38

Socola ngọt ngào ngày 14/2 dành cho người thương...

CHOCOLATE TRUFFLE

Socola homemade cho người thương yêu vào dịp valentine ngọt ngào! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200gr chocolate cacao 85%
  • 80ml whipping cream
  • 50gr bơ lạt
  • 50gr vụn dừa khô
  • 30gr đường bột
Socola homemade cho người thương yêu vào dịp valentine ngọt ngào! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Đun cách thuỷ chocolate cho nóng chảy rồi để khoảng 10 phút cho nguội.

- Cho bơ vào âu, dùng phới đánh bông xốp lên, đến khi bơ ngả màu trắng là được. Tiếp cho cho whipping và đường bột vào bơ đánh bông cùng.

- Chia chocolate làm 2 phần. Cho lần lượt từng phần vào hỗn hợp trộn đều lên. Đổ hỗn hợp này vào khuôn tùy thích, cho khuôn vào ngăn mát khoảng 15-30 phút. 

- Sau đó lăn ngay viên kẹo này qua vụn dừa/ cacao bột.

- Bảo quản ngăn mát tủ lạnh

 

Socola homemade cho người thương yêu vào dịp valentine ngọt ngào! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Linh Bông Coquelicot

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