Chả bì heo tự làm tại nhà - Vừa đảm bảo lại vừa ngon miệng!

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CHẢ BÌ HOMEMADE
Nguyên liệu:
- 1kg giò sống
- 500-700gr bì heo
- 300gr thì là, 100gr hành lá
- Gia vị: 2 gói ngũ vị hương, 2 muỗng nước mắm ngon, 1 muỗng cafe muối hồng.
- Dầu điều/ dầu gấc
Cách làm:
- Bì lợn làm sạch đem luộc và thái mỏng
- Hành thì là rửa sạch thái nhỏ
- Sau đó trộn tất cả các nguyên liệu trên với nhau. Dùng màng bọc thực phẩm bọc thành những thanh dài 200gr và đem đi hấp khoảng 20 phút. Chờ nguội tháo màng bọc quét 1 lớp mỏng dầu điều/ dầu gấc và đem đi chiên nếu thích.
- Dùng màng bọc thực phẩm bọc thành những thanh dài 200gr và đem đi hấp khoảng 20 phút. Chờ nguội tháo màng bọc quét 1 lớp mỏng dầu điều/ dầu gấc và đem đi chiên nếu thích.
- Để ráo dầu, chờ nguội và cho vào tủ lạnh 30 phút trước khi ăn thái mỏng chấm tưong ớt ăn với cơm tùy thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyễn Thu Hà