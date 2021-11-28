7 công thức làm bữa sáng đơn giản mà cực kỳ bổ dưỡng

Một bữa sáng nhanh nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng và tốt cho cơ thể phải chứa những thành phần tốt cho sức khỏe . Ngoài vị ngon, những bữa sáng dưới đây còn khác so với những bữa ăn sáng mà bạn từng ăn trước đây.

Bánh mì nướng cùng với quả bơ là một lựa chọn để khởi đầu ngày mới rất lành mạnh và ngon miệng. Đặc biệt, nếu bạn đang vội thì đây chính là bữa ăn sáng phù hợp nhất dành cho bạn. Kèm thêm một quả trứng trần là đủ năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả.

Hạt yến mạch cán dẹp, sữa, hạt chia và một số thành phần thơm ngon khác sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe vào buổi sáng

Một món ăn nhanh khác có thể chế biến dễ dàng và đem lại nhiều dinh dưỡng cho cơ thể. Hạt yến mạch cán dẹp, sữa, hạt chia và một số thành phần thơm ngon khác sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe vào buổi sáng.

Bánh nướng xốp với hạt diêm mạch và rau bina

Bánh nướng xốp với hạt diêm mạch và rau bina bổ sung chất dinh dưỡng cho sức khỏe

Hạt diêm mạch chứa rất nhiều chất xơ và protein, góp phần bổ sung chất dinh dưỡng cho món bánh xốp (muffin) vốn đã tốt cho sức khỏe. Thêm nữa, rau bina, một chút pho-mát tan chảy cùng với hành tây cắt nhỏ đã quá đầy đủ cho một bữa ăn ngon.

Đậu phụ xào ngũ vị

Đậu phụ là món ăn hoàn hảo dành cho bữa sáng

Đậu phụ là món ăn hoàn hảo dành cho bữa sáng. Món đậu phụ xào ngũ vị này phù hợp dành cho cả những người ăn chay và không ăn chay với nguyên liệu gồm đậu phụ và các loại rau như hành tây, ớt chuông, rau bina, nấm và có thể thêm cả masala (hỗn hợp bột gia vị cay của Ấn Độ) nếu muốn có vị cay trong món ăn của mình. Món ăn này rất ngon khi ăn kèm với bánh paratha (bánh mì dẹt kiểu Ấn).

Bánh nướng xốp với yến mạch, bí ngô và hạt hướng dương

Bí ngô, yến mạch và yến mạch là sự kết hợp hoàn hảo trong món bánh xốp với hàm lượng cao các chất đạm tốt

Bí ngô, yến mạch và yến mạch là sự kết hợp hoàn hảo trong món bánh xốp với hàm lượng cao các chất đạm tốt. Một chiếc bánh xốp thơm ngon, béo bùi sẽ giúp bữa sáng của bạn hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Cháo diêm mạch vani ăn kèm dâu tây hoặc việt quất

Đây là một bát ăn sáng siêu ngon và lành mạnh bao gồm rất nhiều chất bổ

Đây là một bát ăn sáng siêu ngon và lành mạnh bao gồm rất nhiều chất bổ. Bạn có thể thử món này với việt quất hoặc dâu tây hoặc cả 2 thứ cùng lúc đều ngon.

Bánh mì dẹt cuộn cải bó xôi

Bánh mì dẹt cuộn cải bó xôi là thứ bạn có thể chuẩn bị trước để mang theo và ăn luôn khi đang di chuyển

Bữa sáng giàu chất sắt này là thứ bạn có thể chuẩn bị trước để mang theo và ăn luôn khi đang di chuyển, vô cùng tiện lợi.

Ảnh: Internet