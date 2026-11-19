Chơi bịt mắt bắt dê, bé gái rơi khỏi bức tường cao 8,6 mét khiến những người bạn sợ hãi

Bé gái, chỉ được xác định danh tính bằng tên viết tắt Ö.M., đang chơi trò bịt mắt bắt dê với 3 người bạn thì tai nạn xảy ra. Các nhân viên y tế đã nhanh chóng đưa cô gái bị thương đến bệnh viện, nơi các bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của bé khá tốt, mặc dù cú ngã rất kinh hoàng.

Video 2 giờ 1 phút trước 2 giờ 1 phút trước Kỳ Kỳ | Theo Phụ nữ sức khỏe

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