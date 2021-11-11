'Muốn ăn tóp mỡ chiên giòn mà ngại dầu bắn thì vào ngay đây!' - Tuyệt chiêu siêu dễ, khó chối từ bằng nồi chiên không dầu

Món ngon mỗi ngày 11/11/2021 17:35

Muốn ăn tóp mỡ giòn rụm, béo béo ngậy ngậy nhưng lại sợ dầu bắn tung tóe. Yên tâm, để Kem mách nhỏ cho các bạn tuyệt chiêu này nhé!

Bạn là một tín đồ nghiện sự béo ngậy, giòn rụm của tóp mỡ? Muốn tự làm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng lại sợ vào bếp vì dầu bắn tung tóe? Yên tâm vì cách làm bằng nồi chiên không dầu dưới đây sẽ cứu cánh cho bạn ngay. Bỏ túi liền nhé!

Cách làm tóp mỡ bằng nồi chiên không dầu

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Mỡ mua về bỏ bì rồi rửa với nước muối, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Cắt mỡ thành các khúc vuông nhỏ kích thước tầm 1 - 2cm và để ráo nước 

 

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Cho mỡ vào nồi chiên không dầu, lần 1 set nhiệt độ 150 độ trong 15 phút, lần 2 set nhiệt độ 160 độ trong 10 phút. Sau đó đổ mỡ ở trong nồi ra và để nồi nghỉ khoảng 20 phút

 

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Cuối cùng set nhiệt độ 180 độ trong 15 phút là xong
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Tóp mỡ sau khi làm xong bạn có thể dùng để ăn ngay với cơm trắng hoặc cho vào lọ thủy tinh đậy kín và ăn dần. Phần mỡ chảy ra từ tóp mỡ có thể sử dụng để xào rau cực ngon

Đơn giản quá đúng không ạ? Các mẹ hãy thử tài ngay nhé! Trời bắt đầu mưa lạnh, có nồi tóp mỡ kho quẹt hay xào dưa ấm nóng thì nồi cơm đảm bảo hết vèo! Chúc các bạn thành công!

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