Muốn ăn tóp mỡ giòn rụm, béo béo ngậy ngậy nhưng lại sợ dầu bắn tung tóe. Yên tâm, để Kem mách nhỏ cho các bạn tuyệt chiêu này nhé!
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Bạn là một tín đồ nghiện sự béo ngậy, giòn rụm của tóp mỡ? Muốn tự làm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng lại sợ vào bếp vì dầu bắn tung tóe? Yên tâm vì cách làm bằng nồi chiên không dầu dưới đây sẽ cứu cánh cho bạn ngay. Bỏ túi liền nhé!
Cách làm tóp mỡ bằng nồi chiên không dầu
Đơn giản quá đúng không ạ? Các mẹ hãy thử tài ngay nhé! Trời bắt đầu mưa lạnh, có nồi tóp mỡ kho quẹt hay xào dưa ấm nóng thì nồi cơm đảm bảo hết vèo! Chúc các bạn thành công!