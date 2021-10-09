Chỉ mất 10 phút là chị em đã có được món thịt xào giá đỗ thơm ngon, tròn vị để mời cả nhà cùng thưởng thức cho những ngày bận rộn

Những loại nguyên liệu cần phải có, chị em có thể hái sẵn trong vườn nhà hoặc ra siêu thị mua:

Covid đã qua, ngày đi làm lại cũng đã đến, nếu như quá bận rộn với việc vừa phải giỏi việc nước lại phải vừa đảm việc nhà, thì chị em đừng ngại trổ tài cho anh xã yêu cùng các con món ăn ngon nhức nách, khá dễ làm mà chỉ mất có 10 phút mang tên: thịt xào giá đỗ thơm ngon tròn vị dưới đây…

Bước 1. Đầu tiên chị em hãy thái thịt ba chỉ ra thành từng miếng vừa ăn có kích thước từ 5 – 7cm

Cách làm rất đơn giản, chỉ cần chị em làm tuần tự theo các bước dưới đây là được:

Bước 2. Rửa sạch giá đỗ rồi để ráo

Bước 3. Thái mỏng hành tây hoặc hẹ thành khúc có kích thước khoảng 5cm cho đẹp

Bước 4. Bắc chảo lên bếp và nhớ bật to lửa dể chảo nóng, sau đó cho thịt ba chỉ vào và xào nhanh tay cho đến khi thịt hết màu hồng.

Ở bước này bạn có thể cho 1 thìa nhỏ dầu ăn thực vật vào xào nếu muốn, còn không cho vào cũng không sao.

Bước 5. Cho phần giá đỗ và các loại rau thơm vào trong chảo rồi tiếp tục xào cho đến khi giá đỗ héo lại, nhưng vẫn đảm bảo được độ giòn của giá để khi ăn thì sẽ ngon miệng hơn.

Bước 6. Bước này rất quan trọng, bởi vì món ăn có thơm ngon tròn vị hay không, thì phần lớn đều được quyết định bởi bước nêm nếm gia vị này đây.

Ở bước làm này chị em cho lần lượt các loại gia vị: dầu hào, xì dầu, tỏi, đường, hạt tiêu vào trong chảo sao cho vừa vặn với khẩu vị của các thành viên trong gia đình, sau đó hãy xào thật nhanh tay để gia vị ngấm đều vào trong món ăn.

Bước 7. Bày trí món ăn vừa chín tới ra đĩa rồi mời anh xã yêu cùng các con thưởng thức và chấm điểm cho phần năng khiếu bếp núc của bếp trưởng là “nàng vợ” của anh nhé!