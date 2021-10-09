Đàn bà kiếm được nhiều tiền hay ít tiền cũng không sao, miễn trong lòng cảm thấy an yên là đủ

Bởi vì đàn ông có thể bỏ rơi họ, thế giới có thể quay lưng lại với họ, bạn bè có thể phản bội, đâm sau lưng họ… nhưng sự nghiệp và tiền bạc thì không bao giờ đối xử tệ bạc với họ.

Tôi không hề phủ nhận giá trị tốt đẹp và tầm quan trọng của đồng tiền và càng không phủ nhận một sự thật rằng, tiền bạc chính là thứ giúp cho phụ nữ yên tâm hơn, cuộc đời bớt long đong, lận đận hơn...

Bởi chỉ cần xe đã đầy xăng, tiền đầy túi, nhà sẵn để ở... thì dù có sóng gió nào dữ dội ập đến, họ cũng đều có thể bình tâm mà vượt qua một cách quá đỗi bình thường.

Chính vì điều đó mà phụ nữ hiện đại luôn nỗ lực để kiếm tiền, không chỉ kiếm được nhiều tiền, mà còn kiếm được rất nhiều tiền là đằng khác.

Còn nếu như trong tay không tiền thì cuộc đời lắm kẻ coi khinh, sóng gió ập đến thì có trở tay rồi cũng chẳng kịp...

Không kiếm được tiền thì cực khổ tấm thân... Ảnh minh họa

Minh chứng là nạn đại dịch covid vừa rồi đã chia thế giới của những người phụ nữ đang sống ra làm hai kiểu:

Một kiểu thì tiền đầy túi, xe đầy xăng, nhà sẵn để ở... và cứ như vậy mà bình thản bước qua sóng gió như không có hề có sự chuyện gì xảy ra.

Kiểu còn lại thì lao đao, lận đận, ngụp lặn, trôi lăn trong cảnh màn trời chiếu đất, tiến thoái lưỡng nan: bồng bế con về quê chẳng được, mà cố trụ lại ở nơi đất khách quê người trong cảnh tay không tiền, không việc làm, không nhà cửa, không thức ăn... cũng chẳng xong.

Thế nên việc phụ nữ nỗ lực kiếm tiền để cuộc đời mình được an yên hơn, con cái cứ thế mà hồn nhiên, bình đạm để trưởng thành, được sống và học tập trong môi trường tốt nhất là điều hoàn toàn chính đáng.

Nhưng nếu như vì chạy theo đồng tiền mà bỏ rơi luôn cả bản thân, phải lao lực, mất sức đến độ nhập viện rồi lại mang chính những đồng tiền xương máu, mồ hôi nước mắt của mình đi mua lại sức khỏe, thì thôi phụ nữ à! hãy cứ chọn cho mình sự an yên đi là đủ.

Bởi nếu như để có được nhiều tiền, mà bản thân phải trái một cái giá đắt đỏ đến thế.

Nhưng kiếm được nhiều tiền mà phải đi nhập viện, thì thôi hãy chọn lấy cho mình tài sản sức khỏe và sự bình yên! - Ảnh minh họa

Thì thôi thà cứ sức mình tới đâu thì nỗ lực tới đó, có công việc thì cứ dồn hết tâm hết sức vào mà làm, hễ làm được ít hưởng ít, làm được nhiều hưởng nhiều. Miễn sao trong lòng luôn cảm thấy an yên và sức khỏe của bản thân luôn dồi dào thế là đủ và thế cũng đã là giàu có lắm rồi!